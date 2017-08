Hannover - Nach den starken Preisanstiegen der letzten Wochen haben die Rohölnotierungen in den vergangenen Tagen eine gewisse Konsolidierungsphase durchlaufen und schlossen am vergangenen Freitag leicht schwächer als zu Wochenbeginn, so die Analysten der Nord LB.Dabei hätten sich die Unstimmigkeiten innerhalb der ölproduzierenden Länder, die an dem Deal zur Fördermengenbegrenzung teilnehmen würden, als größte Sorge an den Märkten erwiesen. Einzelne Produzenten würden weiterhin von der vereinbarten Förderbeschränkung abweichen und somit dafür sorgen, dass die Ausbringungsmenge der OPEC in den letzten drei Monaten wieder angestiegen sei. Daher richte sich die Aufmerksamkeit der Markteilnehmer in dieser Woche auf das Treffen der ölproduzierenden Staaten am 07. und 08. August in Abu Dhabi, auf dem auch der Frage nachgegangen werden solle, warum einige Mitgliedstaaten ihr Versprechen die Fördermenge zu reduzieren nicht einhalten würden.

