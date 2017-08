In der niedersächsischen Regierungskrise soll nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit im Parlament nun neu gewählt werden. Nun steht fest: Die Neuwahlen sollen im Oktober stattfinden.

Angesichts der Regierungskrise in Niedersachsen setzt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf schnelle Neuwahlen. "Wir haben jetzt eine Situation, die ist gelinde gesagt ungut für das Land. Und die wollen wir so schnell wie möglich beenden durch Neuwahlen", sagte Weil am Montag vor Beratungen mit Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und den vier Fraktionschefs im Landtag. Gewählt werden solle so schnell wie möglich. "Das ist eine Frage, die sich an die Experten richtet, also vor allem an die Landeswahlleiterin." Ulrike Sachs, die Wahlleiterin, ist bei dem Treffen auch dabei.

Nach dem Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit in Hannover stimmen die Niedersachsen aber erst nach der Bundestagswahl über die Zusammensetzung eines neuen Landesparlaments ab. Die Landtagswahl werde für den 15. Oktober angesetzt, gab der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag nach Beratungen ...

