Im September übernimmt Bertrand Jungo die Aufgabe als Chief

Executive Officer der Schweizer Vermarktungsfirma Admeira.



Bertrand Jungo (51) war von 2006 bis 2017 CEO der Manor-Gruppe und

davor schon 16 Jahre in verschiedenen Funktionen bei der führenden

Schweizer Warenhauskette tätig. Er wird seine Tätigkeit als Chief

Executive Officer von Admeira am 1. September 2017 aufnehmen und für

die Weiterentwicklung der grössten Vermarktungsfirma der Schweiz

verantwortlich zeichnen.



Marc Walder, Verwaltungsratspräsident Admeira: «Mit Bertrand Jungo

ist es uns gelungen, einen erfahrenen Schweizer Top-Manager als CEO

für Admeira zu gewinnen. Er kennt die Bedürfnisse der

Werbeauftraggeber und des Marktes bestens, hat ein hohes Mass an

Kundenorientierung und wird die starke Position von Admeira zusammen

mit seinem Führungsteam weiter ausbauen.»



Bertrand Jungo zu seiner neuen Aufgabe: «Ich freue mich sehr auf

diese neue Herausforderung. Admeira ist ein spannendes Unternehmen,

das sich in einem sich schnell und stark verändernden Markt bewegt.

Ich werde alles daran setzen, Admeira zusammen mit dem gesamten Team

im Sinne unserer Kunden erfolgreich weiterzuentwickeln.»



Die Mitglieder der interimistischen Geschäftsleitung, welche das

Unternehmen seit dem Weggang von Martin Schneider Anfang April

geleitet haben, werden in ihren angestammten Funktionen in der

Admeira Geschäftsleitung verbleiben. Namentlich sind dies Marc Sier,

Chief Operating Officer, Arne Bergmann, Chief Sales Officer, und

Beatrice Kniel, Chief Marketing Officer. Marc Walder,

Verwaltungsratspräsident Admeira: «Ich danke dem interimistischen

Führungsteam für die reibungslose Übernahme der Geschäfte im April

und den enormen Einsatz, den sie in den vergangenen Monaten

zusätzlich geleistet haben.»



