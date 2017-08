Die Immobilienpreise in Toronto sind gefährlich hoch. Die FAZ warnt bereits vor dem Platzen der nächsten Blase in Kanada. Wie hoch ist die Gefahr wirklich und gibt es in Deutschland ähnliche Probleme, wenn die Zinsen einmal steigen sollten?

Der Immobiliencrash in den USA vor zehn Jahren hat den kanadischen Markt nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Preise stiegen kontinuierlich weiter. Doch diese Entwicklung könnte bald ein Ende nehmen: "In der boomenden Großstadt Toronto platzt die Immobilienblase gerade", schreibt die Frankfurter Allgemeine Tageszeitung (FAZ) in einem aktuellen Beitrag. Was die dpa-Redakteure damit meinen: Die Verkäufe von Wohnobjekten sind dort um 40 Prozent zurückgegangen. Klingt dramatisch, ist jedoch nicht wirklich verwunderlich. Wenn die Preise sich ihrem Höhepunkt nähern, reagieren Käufer naturgemäß mit Zurückhaltung. Von dem Platzen einer Blase zu sprechen, erscheint verfrüht, denn das Zögern der Käufer hat die Preise noch nicht in den Keller getrieben.

