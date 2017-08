Peking (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines hat einen Antrag eingereicht, die Montags- und Freitagsflüge für seine bestehende Peking-Prag-Strecke mit Wirkung vom 15. September nach Belgrad, Serbien, auszuweiten, wobei man für den Abschnitt Prag-Belgrad Verkehrsrechte der fünften Freiheit beantragt hat. Mit diesen Rechten kann Hainan Airlines, sobald der neue Service gestartet ist, Hin- und Rückflugverbindungen zwischen Peking und Prag, Peking und Belgrad sowie Prag und Belgrad anbieten. Die ausgedehnte Strecke etabliert eine bequeme Luftbrücke für Passagiere in China, Tschechien und Serbien.



Die Strecke Peking-Prag-Belgrad wird von einem Airbus A330-Maschine mit zwei Hin- und Rückflügen pro Woche, montags und freitags, bedient. Die Business-Klasse der Flugverbindung verfügt über geräumige und komfortable Kabinen, 180-Grad-verstellbare Liegesitze, BOSE-Headsets und Bvlgari-Kulturbeutel. Passagiere in allen Klassen haben Zugang zu einem exklusiven On-Demand-Entertainment-System sowie einer Gourmet-Auswahl an westlichen und fernöstlichen Mahlzeiten. Reisende können Tickets für die Strecke Peking-Prag-Belgrad buchen, indem sie sich auf der Website von Hainan Airlines unter www.hainanairlines.com anmelden, die Hotline unter 00-800-876-89999 anrufen oder Flugticketbüros bzw. lizenzierte Vertriebspartner der Fluglinie aufsuchen.



OTS: Hainan Airlines newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78205 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78205.rss2



Pressekontakt: Peony Wang +86-898-6673-9679 ying_wang10@hnair.com