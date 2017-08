Frankfurt - Die Notierungen für Weizen und Sojabohnen legen zum Auftakt in die neue Handelswoche zwar um knapp ein Prozent zu. Doch nach der deutlichen Abwärtsbewegung der vergangenen Woche ist dies nicht mehr als eine leichte Gegenbewegung, so die Analysten der Commerzbank.Am Freitag habe der Preis für Weizen an der CBOT so tief wie zuletzt Mitte Juni geschlossen, bei Sojabohnen auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Juni. Der Maispreis habe sich dem weitgehend entzogen und sei in den letzten Tagen sogar leicht gestiegen. Der Markt warte auf die neuen Prognosen des US-Landwirtschaftsministeriums, die am Donnerstag veröffentlicht würden. Bei den Prognosen zu den Maiserträgen würden nun erste Daten aus Feldproben einbezogen. Private Marktbeobachter hätten hier deutliche Abschläge vorgenommen, sodass auch beim USDA mit einer Abwärtsrevision zu rechnen sei.

