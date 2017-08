Frankfurt - Gold ist am Freitag nach unerwartet guten US-Arbeitsmarktdaten in den USA - im Juli wurden 209 Tsd. neue Stellen geschaffen - unter Druck gekommen, so die Analysten der Commerzbank.Denn in Folge der guten Daten habe der US-Dollar aufgewertet, der Dow Jones Industrial Average habe auf ein neues Rekordhoch zugelegt und die US-Anleiherenditen seien spürbar gestiegen. Die US-Notenbank FED dürfte sich in den Daten bestätigt sehen, ihre Geldpolitik weiter zu normalisieren.

