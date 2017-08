Frankfurt - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Brent handele bei 52 USD je Barrel, WTI bei 49,3 USD je Barrel jeweils in der Nähe der 200-Tage-Linien. Der Ölpreisanstieg um knapp 20% in den letzten sechs Wochen sei stark spekulativ getrieben gewesen. Die Netto-Long-Positionen bei WTI seien in der Woche zum 1. August um weitere 53 Tsd. Kontrakte gestiegen und hätten mit knapp 290 Tsd. Kontrakten das höchste Niveau seit Mitte April erreicht. Vom Tief vor fünf Wochen hätten sie sich sogar nahezu verdreifacht. Die entsprechenden Zahlen für Brent dürften heute Mittag ebenfalls einen starken Positionsaufbau zeigen.

