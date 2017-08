Mainz (ots) -



ZDF-Reporter Jochen Breyer fühlt Deutschland wenige Wochen vor der Bundestagswahl den Puls - mit einer ganz einfachen Frage: "Was stört Sie an Deutschland?" Er will wissen, was die Menschen bewegt. Eine Kampagne in den sozialen Netzen bildet die Grundlage für diese Wahldokumentation, die das ZDF am Donnerstag, 10. August 2017, um 23.15 Uhr ausstrahlt und die am Dienstag, 29. August 2017, 19.30 Uhr, auch auf dem Programm von ZDFinfo steht.



Breyer besucht einige der Menschen, die ihm unter wasmichandeutschlandstört geschrieben haben. Deutschland geht es so gut wie nie, wenn man die wirtschaftlichen Daten betrachtet. Und trotzdem gibt es auch hierzulande unzufriedene Bürger. Menschen, die mit diesem Land und mit seiner Politik nicht mehr einverstanden sind. Menschen, die sich abgehängt, nicht verstanden fühlen "von denen da oben", die sogar dem System nicht mehr trauen. Aber warum? Was könnte man besser machen? Diese Fragen treiben Jochen Breyer um. Er fragt, was die Menschen an Deutschland konkret ärgert. Egal, ob es um Gerechtigkeit, Altersarmut, Flüchtlinge oder um Infrastruktur-Probleme in einer Gemeinde geht. In seiner Dokumentation ordnet der ZDF-Reporter die Sachverhalte ein, sie werden mit Hilfe von Experten aufgegriffen und vertieft.



