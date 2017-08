Miami (ots/PRNewswire) -



Unternehmen aus dem Bereich der Lebenswissenschaften können dank der Schnelleinsatz-Methodik von ArisGlobal die kompletten Funktionen für klinische Vorgänge und Datenmanagement innerhalb von wenigen Wochen nutzen



ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten, multi-mandantenfähigen Cloud-basierten Software-Lösungen für die Lebenswissenschaften, kündigt LifeSphere Clinical (http://www.arisglobal.com/clinical-development/) an, die branchenweit erste bereits validierte, einheitliche eClinical-Forschungsplattform für klinische Vorgänge und klinisches Datenmanagement. Ihr modulares und Mobilgeräte-fähiges Design ermöglicht es Unternehmen, wichtige Aufgabenbereiche innerhalb des klinischen Forschungsprozesses anzusprechen und die systemübergreifenden Unterbrechungen und Ineffizienzen zu beseitigen, die häufig in nicht integrierten Umgebungen vorkommen. Die Schnelleinsatz-Methodik von ArisGlobal ermöglicht es Unternehmen, die Plattform innerhalb von wenigen Wochen voll einzusetzen.



"Man sieht ein zunehmendes Engagement von Unternehmen in Richtung Digitalisierung im Gesundheitswesen, deren ultimatives Ziel papierlose klinische Studien sind", sagte Vitthal Gouri (https://www.linkedin.com/in/vitthal-gouri-43b6635/), ArisGlobal Director, Product Management, Clinical. "Unsere klinische Plattform LifeSphere hat sich zur Aufgabe gestellt, den Unternehmen zu helfen, diese Absicht zu verwirklichen. Durch gemeinsame Foren und Diskussionen mit Kunden und die Nutzung unserer Anwendungsplattform für rasante Entwicklung waren wir in der Lage, schnell Lücken bei den Lösungen zu identifizieren und dann marktreife Lösungen zu entwerfen, zu entwickeln, zu testen und freizugeben."



Angeheizt durch die Nachfrage der Kunden und ArisGlobals fortwährenden Erfolg innerhalb seiner klinischen Geschäftseinheit, die im ersten Quartal 2017 ein deutliches Wachstum (http://www.arisgl obal.com/arisglobal-reports-significant-first-quarter-results-clinica l-business-unit/) zeigte, hat die klinischeLifeSphere-Plattform die folgenden neuen, bereits validierten Module hinzugefügt, die eine nahtlose Integration mit LifeSphere CTMS und LifeSphere EDC bieten:



- LifeSphere eCOA - eine intuitive, elektronische Tagebuch-Lösung, die Patienten die Dateneingabe direkt von jedem mobilen Gerät aus ermöglicht. - LifeSphere RTSM - ein integriertes Randomisierungs- und Logistik-Management-System, das die Verfolgung der Lieferungen für klinische Studien in der gesamten Lieferkette automatisiert. - LifeSphere Clinical Payments - eine End-to-End-Management-Lösung für den finanziellen Lebenszyklus zur Verwaltung von Studienbudgets, Forscher- und Lieferantenverträge, Abgrenzungen und der Zahlung von Rechnungen.



Die Plattform eClinical orientiert sich an der LifeSphere-Technologievision von ArisGlobals, die auf der Bereitstellung von Multi-Mandanten-Cloud-Implementierung, offener und integrierter Architektur, Standard-Praktiken der Branche und erweiterten Automatisierungsfunktionen basiert.



"In der Regel stehen auf dem heutigen Markt die Kunden vor der Herausforderung einer Reihe unterschiedlicher klinischer Systeme, die weder ihrem Datenmodell angepasst noch für den Datenaustausch integriert sind", fügte Sankesh Abbhi (https://www.linkedin.com/in/sankesh-abbhi-502397b/), Geschäftsführer von ArisGlobal, hinzu. "ArisGlobal übertrifft andere Lösungsanbieter mit seinen nahtlosen Integrationsfähigkeiten. LifeSphere Clinical ist die einzige Plattformsuite auf dem Markt, die dieses Maß an Vereinheitlichung und sofort durchführbarer Integration bietet, um Unternehmen zu niedrigeren, vorhersehbare Gesamtkosten zu verhelfen. Die Unternehmen haben damit nun die funktional vollständigste, multi-mandantenfähige Plattform für klinische Vorgänge und die klinische Entwicklung."



Datenblatt zum klinischen Überblick über LifeSphere (http://www.ar isglobal.com/wp-content/uploads/2017/06/LifeSphere_Clinical.pdf)



Über ArisGlobal



ArisGlobal ist das visionäre Technologieunternehmen, das die Art und Weise transformiert, wie die erfolgreichsten Unternehmen aus dem Bereich der Lebenswissenschaften Durchbrüche schaffen und neue Produkte auf den Markt bringen. Unsere kognitive Technologieplattform, LifeSphere, integriert maschinelle Lernfähigkeiten zur Automatisierung aller Kernfunktionen des Produktlebenszyklus. Unsere kognitive Plattform wurde mit großem Sachverstand und einer langfristigen Perspektive gestaltet, die mehr als 30 Jahre Erfahrung umfasst, und sie bietet umsetzbare Erkenntnisse, steigert die Effizienz, sorgt für die Regelbefolgung und senkt die Gesamtbetriebskosten durch Multi-Mandantenfähigkeit.



ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie arisglobal.com (http://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global) und Twitter (https://twitter.com/Aris_Global).



