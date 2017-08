Rund zwei Dutzend Steuern hat der griechische Premier Alexis Tsipras erhöht oder neu erfunden. Aber viele Steuerzahler sind am Ende ihrer finanziellen Kräfte. Fachleute warnen: Die Überbesteuerung würgt die Wirtschaft ab.

Der 23. Juli war für die Griechen ein besonderer Tag. Die meisten haben es nur nicht bemerkt. In diesem Jahr arbeiten die Hellenen 203 Tage nur für den Staat. Am 23. Juli hatte der statistische Durchschnittsgrieche endlich genug verdient, um seine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. So eine Berechnung des Athener Dragoumis-Zentrums für liberale Studien (Kefim). In anderen EU-Ländern war die Schwelle deutlich früher erreicht: In Zypern am 29. März, in Malta am 18. April und in Irland am 30. April. Vor Beginn der Krise konnten auch die Griechen den "Steuer-Befreiungstag" erheblich früher feiern, nämlich Ende Mai.

Ein weiteres wichtiges Datum, das die meisten Griechen allerdings sehr gut kennen, war der 31. Juli. Am vergangenen Montag wurde die erste Rate der Einkommensteuer für 2016 fällig. Gut 2,4 Millionen Steuerpflichtige sollten 1,11 Milliarden an den Fiskus überweisen. Inzwischen hat man bei den Finanzbehörden nachgezählt - mit ernüchterndem Ergebnis: Es gingen bis zum Stichtag nur 775 Millionen ein. Rund 670.000 Steuerpflichtige konnten oder wollten nicht zahlen. Sie schulden dem Staat 339 Millionen Euro.

Fachleute sehen darin einen weiteren Beweis dafür, dass Ministerpräsident Alexis Tsipras die Steuerschraube überdreht. Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) kommt auf nicht weniger als 26 Steuererhöhungen und neue Abgaben, die Tsipras den Bürgern in seinen zweieinhalb Regierungsjahren aufgebürdet habe. So stieg die Mehrwertsteuer von 23 auf 24 Prozent. Den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer erhöhte die Regierung von 42 auf 45 Prozent. Der Solidaritätszuschlag stieg von 2,8 auf bis zu zehn Prozent. Unternehmensgewinne werden mit 29 statt 26 Prozent besteuert, Dividenden mit 15 statt zehn Prozent. Die Benzinsteuern setzte Tsipras um drei Cent pro Liter herauf, Dieselfahrer müssen acht Cent mehr pro Liter zahlen. Auch die Kfz-Steuern und die Tabaksteuer wurden mehrfach erhöht - mit dem Ergebnis, dass im vergangenen Jahr rund 120.000 Griechen ihre Autos stilllegten und geschätzt jede vierte gerauchte Zigarette Schmuggelware ist.

Das Beispiel Tabaksteuer zeigt: Bei vielen Verbrauchssteuern ist die Schmerzgrenze längst überschritten. Nach Expertenschätzungen wird der Anteil der unversteuerten Tabakwaren von 20 Prozent im vergangenen ...

