Auf Anfrage zahlreicher Akteure der Gummi- und Polymer-Spritzgießindustrie hat REP sich mit Laselec, einem in der Laser-Technik spezialisierten Partner, auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Ziel der Kooperation war die Entwicklung einer Lasertechnikmaschine, die MLC500, zum Reinigen von in der Industrie zum Einsatz kommenden Teilen, sowie von Spritzgieß- und Kompressionswerkzeugen. Jahrelang kamen Techniken zum Einsatz, die mit der Zeit zu Verbesserungen beigetragen haben. Darunter das Ultraschall-Tauchverfahren, die Reinigung im Strahlverfahren und mobile Laserreingungsgeräte.

Das Ultraschall-Tauchverfahren

Dieses Verfahren ist das meist verbreitete Reinigungsverfahren in verschiedenen Industriebereichen. Mit dieser Technik werden anhaftende Rückstände ohne Beschädigung des Trägerwerkstoffs entfernt. Jedoch ist ein solches Verfahren kostenaufwendig und umweltbelastend. Es kommen chemische Zusatzstoffe (fettabweisende Mittel, Reinigungsmittelkonzentrate, Korrosionsschutzmittel, Desoxidationsmittel, usw.) zum Einsatz. Diese Reinigungsmethode ist sowohl für die Gesundheit der Bediener als auch für die Umwelt schädlich.

Aufgrund dieser Gegebenheiten ist die Ultraschallreinigung ein relativ teures Verfahren. Ultraschallreinigungsverfahren wirken sich darüber hinaus auch wegen des zeitaufwendigen Prozess, der in mehreren Schritten abläuft, nachteilig auf die Produktion am jeweils betroffenen Standort aus: 1. Erzeugung von Hochfrequenzwellen, 2. Schwankungen zwischen Hoch- und Niederdruck, 3. Bildung kleiner Bläschen, auch unter dem Begriff Kavitationsbläschen bekannt, in den Niederdruckphasen und 4. Zusammenbruch dieser Bläschen bei Kontakt mit den eingetauchten Oberflächen während der Hochdruckphasen. Weiterhin müssen bestimmte Werkzeuge auseinandergenommen werden, um deren Reinigung zu ermöglichen. Und nicht zuletzt kann der Reinigungsprozess nur auf abgekühlten Werkzeugen stattfinden. Somit kann die Produktion erst nach Abkühlung, Reinigung und erneutem Aufheizen des Werkzeugs wieder anlaufen. Zudem ist nach der Werkzeugreinigung eine bestimmte Zeit zum Trocknen des Werkzeugs einzuplanen.

Reinigung im Strahlverfahren

Es gibt unterschiedliche Strahlmittel, die zur Reinigung auf Spritzgießwerkzeuge geschossen werden können: Sandstrahlen, Kunststoffkugeln, Trockeneis, und andere. Bei dieser Methode sind die eigentlichen Reinigungskosten zwar niedrig, jedoch kommen zusätzlich kostenaufwendige Zusatzstoffe, die schwierig zu lagern sind, zum Einsatz. Diese Reinigungstechnik ist zeitaufwendig ...

