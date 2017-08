Der Wiener Rentenmarkt hat zu Wochenbeginn im Späthandel im Plus notiert. Der Euro-Bund-Future zeigte sich indessen gut behauptet. Das Geschäft am Montag verlief äußerst ruhig und unspektakulär.Bereits in der Früh hatten sich enttäuschende Zahlen zur deutschen Industrieproduktion nicht merklich im Geschehen am Wiener Rentenmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...