Der Dow will, der Dax nicht. Die guten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag wirken immer noch nach. Heute früh lag der Dow im Terminmarkt zwar schon über 22.100 Punkten, aber auch die Kasse liegt heute minimal im Plus gegenüber dem Freitags-Schluss. Im Augenblick liegt man um die Marke von 22.100 Punkten herum. Auch wenn es nur um wenige Punkte geht, so hat der Dow in der Kasse heute einen neuen Intraday-Rekord hingelegt. Die Party könnte weitergehen. Laut "FactSet" haben die bisher für das letzte Quartal veröffentlichten Ergebnisse von US-Unternehmen ein Plus von 10,1% hingelegt, bei deutlich niedrigeren Erwartungen!

Aber: Die Deutsche Bank merkt aktuell an, dass es an den letzten 12 Handelstagen im S&P 500 eine Bewegung von weniger als 0,3% in beide Richtungen gegeben habe. Das sei ein Rekordwert seit 1927. Soll heißen: Die Volatilität ist extrem niedrig, was theoretisch ...

