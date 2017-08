ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag hinnehmen müssen. An einem ruhigen Handelstag bewegten sich die Kurse nur wenig, wobei Teilnehmer nach der Rally am Freitag eine kleine Korrekturbewegung nach unten sahen. Der Markt in der Schweiz ist seit gut einer Woche deutlich stärker vorgerückt als der Euro-Stoxx-50 in der Eurozone. Ein Grund ist der schwache Franken, der der exportstarken heimischen Wirtschaft Vorteile verschafft. Von einer Ausnahme abgesehen bewegten sich alle SMI-Werte am Montag um weniger als 1 Prozent nach oben oder unten. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.155 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 34,03 (zuvor: 40,97) Millionen Aktien.

Schwächster Wert war die Sika-Aktie, die sich um 1 Prozent verbilligte. Neue Nachrichten zu dem Spezialitätenchemie-Unternehmen gab es nicht, doch ist die Aktie dem SMI weit vorausgelaufen mit einem Jahresplus von rund 40 Prozent, während der Leitindex knapp 12 Prozent zugelegt hat. Druck auf den Gesamtmarkt kam von der schwergewichteten Novartis-Aktie, die 0,7 Prozent nachgab. Schwach tendierten ferner Swatch, ABB und UBS mit Verlusten von 0,7 bzw 0,6 Prozent. Am oberen Ende des Kurstableaus notierten Lafargeholcim mit einem Plus von 0,9 Prozent.

