Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit leichten Verlusten beendet. Am Morgen war der SMI noch mit leicht festeren Kursen gestartet und hatte das Jahreshoch vom Freitag auf nun knapp 9'200 Punkte nochmals verbessert. Angesichts der Bewertungshöhe und nur wenigen treibenden News hätten die Investoren zurückhaltender agiert, hiess es im Handel. Der hiesige Aktienmarkt werde aber weiterhin von der Euro-Erholung gestützt: Der EUR/CHF-Kurs stieg im Verlauf des Vormittags erneut kurzzeitig über die Marke von 1,15 CHF.

An der Wall Street setzte der Dow Jones Industrial seine Rekordserie auch am Montag fort. Angesichts der hohen Bewertungen an den Aktienmärkten gibt es mittlerweile aber auch etwas pessimistischere Stimmen. In den kommenden Tagen und Wochen werde sich die Frage entschieden, ob es sich bei den US-Daten nur um eine Eintagsfliege handelte oder ob die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung tatsächlich verfliegen, hiess es in einem Kommentar.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,24% tiefer auf 9'155,13 Punkte (Tageshoch 9'198). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,18% auf 1'464,65 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,23% auf 10'425,43 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

