Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erleichterungsrally am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Belastend wirkte der wieder anziehende Euro. Dieser kletterte von Ständen um 1,1750 Dollar am Freitag auf fast 1,1800 zum Börsenschluss. Die US-Währung hatte am Freitag genau wie die Börsen von einem starken US-Arbeitsmarktbericht profitiert. Dennoch war am Montag im Handel erneut von Zurückhaltung der Anleger die Rede. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 12.257 Punkte.

JP Morgan (JPM) warnt derweil vor einer trügerischen Ruhe an den Börsen. Die niedrigen Highyield-Spreads und die niedrige Volatilität deuten nach Einschätzung der Analysten auf eine zu große Gelassenheit der Anleger hin. Die Börsen seien derzeit 30 Prozent teurer als dies zum Zeitpunkt des "Taper Tantrum" 2013 der Fall gewesen sei. Änderungen im Liquiditäts-Management der Zentralbanken hätten also durchaus das Zeug, die Märkte zu bewegen.

Zukauf von Fresenius Medical Care kein schneller Kurstreiber

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat sich mit einem Zukauf in den USA verstärkt. Der DAX-Konzern übernimmt das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Aufschlag auf den letzten Kurs von NxStage von rund 30 Prozent. NxStage entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte und weitere Produkte für den Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. Der Kauf wurde Händlern als "teuer" eingestuft, für FMC ging es um 1,5 Prozent nach unten.

Positiv für SGL Carbon werteten Händler dagegen die Absicht, das Joint Venture mit BMW komplett zu übernehmen. "Die Exklusivität der Abnahme durch BMW ist ohnehin beendet, da würden sie sich dadurch schneller neue Kundengruppen erschließen", sagte ein Analyst. SGL zogen um 7 Prozent an. Deutsche Telekom gewannen 1,2 Prozent. Nach Einschätzung von JP Morgan sind die Abgaben in der Aktie in den vergangenen Monaten übertrieben ausgefallen.

Xing mit starkem Quartal

Nach Zahlen sank die Aktie des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec leicht um 0,2 Prozent. Xing gewannen derweil 3,6 Prozent nach dem Ausweis der Quartalszahlen. "Wie erwartet war das wieder ein starkes Quartal", so ein Händler. Das Unternehmen habe die hohen Erwartungen getroffen. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis entwickelten sich besser als erwartet.

Mit überraschend kräftigen Aufschlägen von 5,8 Prozent reagierte die Hypoport-Aktie auf endgültige Quartalszahlen. Das SDAX-Unternehmen bekräftigte das Ziel, Umsatz und Ertrag 2017 prozentual "leicht zweistellig" zu steigern. Das Unternehmen gehöre zu den Profiteuren der langfristigen Niedrigzinsen, so Equinet.

Aumann verteuerten sich nach dem Quartalsausweis um 4,6 Prozent. Im Handel wurde auf den starken Auftragseingang im Bereich e-mobility verwiesen. Evotec stiegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 9,9 Prozent.

Presseberichte über ein mögliches Aus der elektronischen Gesundheitskarte sorgten für Druck auf Compugroup. Die TecDAX-Aktie verlor 4,6 Prozent. "Es ist unsicherer denn je, wann die Gesundheitskarte die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt", sagte Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern, der "Süddeutschen Zeitung".

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,1 (Vortag: 98,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,69 (Vortag: 3,89) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner und 24 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.257,17 -0,33% +6,76% DAX-Future 12.245,50 -0,37% +7,02% XDAX 12.252,94 -0,28% +7,04% MDAX 25.118,91 +0,06% +13,20% TecDAX 2.285,44 +0,11% +26,15% SDAX 11.373,57 +0,52% +19,48% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,37 20

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.