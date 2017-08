Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,37% auf 17,535, davor 6 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 16,53 auf 17,6), EVN -0,75% auf 13,3, davor 5 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 12,81 auf 13,4), Kapsch TrafficCom -0,21% auf 48,6, davor 4 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 47,7 auf 48,7), Rosenbauer -0,3% auf 53,04, davor 4 Tage im Plus (4,11% Zuwachs von 51,1 auf 53,2), Gurktaler AG Stamm +44,44% auf 13, davor 4 Tage ohne Veränderung , Warimpex +3,37% auf 1,258, davor 4 Tage im Minus (-6,02% Verlust von 1,29 auf 1,22), BWT -0,41% auf 21,66, davor 3 Tage im Plus (3,57% Zuwachs von 21 auf 21,75), Frauenthal -0,41% auf 21,9, davor 3 Tage im Plus (14,83% Zuwachs von 19,15 auf 21,99), Cleen Energy -12,24% auf 4,3, davor 3 Tage im Plus (13,69% Zuwachs von 4,31 auf 4,9), Palfinger +1,18%...

