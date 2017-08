Wilhelmshaven (ots) -



Am Mittwoch, den 2. August 2017 um 10 Uhr, läuft das rumänische Segelschulschiff "Mircea" zum ersten Mal in Wilhelmshaven ein.



"Wir danken der rumänischen Marine für die schnelle und pragmatische Kooperation, die ein weiteres Beispiel für lebendige Bündnissolidarität ist und darüber hinaus belegt, dass NATO-Marinen unkompliziert und fruchtbringend zusammen arbeiten können", so der stellvertretende Inspekteur Marine, Vizeadmiral Rainer Brinkmann (59).



Am Mittwoch, den 9. August 2017, sind die deutschen Offizieranwärter (OA) bereits voll in die seemännische Ausbildung an Bord eingebunden. Auf der "Mircea" werden die rund 50 deutschen Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit circa 50 OAs aus Rumänien, Bulgarien und China die Seemannschaft auf einem Großsegler trainieren und damit einen weiteren Beitrag zur Stärkung der internationale Zusammenarbeit leisten. Die rumänische Stammbesatzung der "Mircea" wird während der Segelvorausbildung in Wilhelmshaven und der anschließenden Seefahrt von zehn Ausbildern des Segelschulschiffes "Gorch Fock" unterstützt.



Nach Abschluss der Ausbildung in Wilhelmshaven, wird das Schiff am Freitag, den 11.08.2017 um 10 Uhr, zur ersten Ausbildungsetappe auslaufen. Zielhafen dieses ersten Abschnittes wird Lissabon sein.



Die seemännische Ausbildung auf einem Großsegler ist für die Professionalität und die berufliche Identität des Offiziernachwuchses der Deutschen Marine von überragender Bedeutung. "Man kann die Schot auf einem Großsegler nicht alleine holen. Da müssen alle anpacken", so Kapitän zur See Nils Brandt (51), Kommandant der "Gorch Fock". Der Kern der seemännischen Ausbildung ist die Erziehung zum "Teamplayer", das Erleben, Einschätzen und Ausnutzen der Naturgewalten bei der Navigation, das Erlernen von Navigationsverfahren sowie theoretische Unterrichte und die Bordroutine. Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zu den Presseterminen "Setzt die Segel! Deutsche Offizieranwärter trainieren auf rumänischen Großsegler 'Mircea'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Ort:



Am Bontekai, 26382 Wilhelmshaven



Programm:



2. August 2017 Fototermin:



10 Uhr Einlaufen "Mircea" und Festmachen am Bontekai in Wilhelmshaven



5. August 2017 "Open Ship":



17 Uhr bis 20 Uhr, Ort: Am Bontekai in Wilhelmshaven



6. August 2017 "Open Ship":



10 Uhr bis 13 Uhr und 16 Uhr bis 21 Uhr "Mircea", Ort: Am Bontekai in Wilhelmshaven



9. August 2017 Pressetermin:



10 Uhr bis 11 Uhr Segelvorausbildung OAs an Bord der "Mircea" in Wilhelmshaven,



Ort:



Am Bontekai in Wilhelmshaven, Eintreffen bis spätestens 9.45 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



11. August 2017 Pressetermin:



10 Uhr Auslaufen "Mircea" mit Offizieranwärtern



Ort: Am Bontekai in Wilhelmshaven, Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 1. August 2017, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail an markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



