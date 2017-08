Baar (awp) - Die Industriegruppe Forbo will im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 63'000 eigene Aktien verkaufen. Das Verfahren wurde soeben lanciert, wie das Unternehmen am Montag nach Handelsschluss mitteilt. Grossaktionär und VR Michael Pieper sowie der exekutive VR-Präsident This Schneider werden alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...