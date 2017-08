NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen legen am Montagmittag New Yorker Zeit leicht zu, auch wenn sie nicht an die starke Entwicklung vom Freitag anknüpfen können, als überraschend solide US-Arbeitsmarktdaten den Kursen auf die Sprünge halfen. Der Dow-Jones-Index steigt geringfügig um 5 Punkte auf 22.098 und hat einen neuen Rekordstand bei 22.111 Punkten erreicht. Der S&P-500 legt 0,1 Prozent zu, und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent.

Die gute Beschäftigungslage habe Zweifel an einer neuerlichen Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr verringert, heißt es von den Analysten von RBC Capital Markets. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts noch im laufenden Jahr wird laut CME-Daten nunmehr mit 50 Prozent eingepreist, vor Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten waren es 43 Prozent.

Allerdings hat James Bullard, Präsident der St.-Louis-Fed, betont, dass er keine Notwendigkeit sieht, unmittelbar die Zinsen anzuheben. Bullard sagte in Nashville bei der America's Cotton Marketing Cooperation, die niedrigere Arbeitslosenquote dürfte vermutlich nicht die Teuerung entscheidend anheizen. Der Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und Inflation habe sich abgeschwächt. Der Präsident der Fed-Filiale von Minneapolis, Neel Kashkari, wird noch vor dem Sioux Falls Rotary Club auftreten.

Unterdessen fühlen sich Marktteilnehmer von der S&P-500-Flaute der vergangenen Handelstage an 2015 erinnert. Seit zwölf Handelstagen bewegt sich der Index maximal um 0,3 Prozent von seinem Vortageswert weg, was einem Rekord entspricht. Der Dow-Jones-Index hingegen hat zum achten Mal hintereinander einen neuen Höchststand markiert und ist damit nicht mehr weit weg vom Februarrekord, als ihm dieses Kunststück zwölfmal in Folge gelang. Der Schlusskurs des S&P-500 bewegt sich indes beharrlich in einer Spanne von 8 Punkten, was bei einem Indexniveau unter 2.500 Punkten nachgerade mikroskopisch ist. Dies erinnere an die Entwicklung vor zwei Jahren, als der Index sich ebenfalls kaum bewegte, bevor Ende August dann die Dämme gebrochen seien und dem S&P-500 innerhalb einer Woche einen Absturz um 11 Prozent beschert hätten.

Übernahme durch FMC beflügelt NxStage Medical

Die Aktien von NxStage Medical springen um gut 28 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass Fresenius Medical Care das US-Medizintechnikunternehmen für etwa 2 Milliarden Dollar kaufen wird.

Tesla-Aktien zeigen sich etwas leichter. Die geplante Emission von Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar lastet etwas auf der Aktie.

Die Tyson-Foods-Aktie steigt um 4,9 Prozent. Für das dritte Geschäftsquartal meldete der Fleischproduzent einen Umsatzanstieg um 4,8 Prozent, und das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf die Schätzungen. Zudem hat das Unternehmen für 4,2 Milliarden Dollar den Sandwichhersteller AdvancePierre gekauft, der Eigenmarken-Produkte für den Einzelhandel herstellen soll.

Aktien von Rüstungsunternehmen profitieren nur teilweise davon, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Wochenende seine Sanktionen gegen Nordkorea verschärft hat. Damit soll das Land im Streit um sein Raketenprogramm zum Einlenken gezwungen werden. Boeing gewinnen 0,9 Prozent, doch Lockheed Martin zeigen sich kaum verändert.

Dollar gibt Teil seiner Gewinne ab

Am Devisenmarkt gibt der Dollar einen Teil der Gewinne ab, die er am Freitag in Reaktion auf die guten Arbeitsmarktdaten und Zinserhöhungsspekulationen eingefahren hat. Der Euro notiert knapp unter der Marke von 1,18 Dollar, nachdem er am Freitag bis auf 1,1728 Dollar abgesackt war. Sollten in den kommenden Tagen noch mehr US-Konjunkturdaten positiv überraschen, dürfte der Dollar neuen Auftrieb bekommen, prognostiziert die ING. Die Devisenanalysten der Bank erwarten, dass die Daten zu den US-Erzeuger- und Verbraucherpreisen "stärker" ausfallen und sehen den Euro in dieser Woche zwischen 1,1680 und 1,1830 Dollar. Aber schon in einem Monat dürfte der Euro wieder bei 1,20 Dollar stehen, erwartet ING. Die guten Daten zur deutschen Industrieproduktion begrenzten kurzfristig das Abwärtspotenzial der Gemeinschaftswährung.

Der Goldpreis und die Kurse der US-Anleihen haben derweil leicht ins Plus gedreht, bewegen sich aber nur wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fällt um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent. Die Feinunze Gold steigt um 1 Dollar auf 1.260 Dollar.

Mit den Ölpreisen geht es deutlich nach unten. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 48,67 Dollar. Marktteilnehmer machen dafür das hartnäckig fortbestehende Überangebot verantwortlich. Ein auf zwei Tage anberaumtes Treffen in Abu Dhabi soll sich mit der Förderdisziplin der Ölländer beschäftigen, doch zeigen sich die Marktteilnehmer skeptisch über die Erfolgsaussichten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.097,90 0,02 5,09 11,82 S&P-500 2.478,10 0,05 1,27 10,69 Nasdaq-Comp. 6.378,81 0,43 27,25 18,50 Nasdaq-100 5.926,98 0,46 27,07 21,86 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,0 1,35 14,9 5 Jahre 1,81 -0,5 1,82 -11,2 7 Jahre 2,07 -1,0 2,08 -17,7 10 Jahre 2,26 -1,0 2,26 -18,9 30 Jahre 2,84 -0,5 2,84 -23,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1788 -0,02% 1,1790 1,1759 +12,1% EUR/JPY 130,55 +0,02% 130,51 130,30 +6,2% EUR/CHF 1,1462 +0,02% 1,1460 1,1431 +7,0% EUR/GBP 0,9053 +0,26% 0,9029 1,1089 +6,2% USD/JPY 110,75 +0,04% 110,70 110,81 -5,3% GBP/USD 1,3021 -0,28% 1,3058 1,3040 +5,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,67 49,58 -1,8% -0,91 -14,6% Brent/ICE 51,53 52,42 -1,7% -0,89 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,67 1.258,83 +0,1% +0,84 +9,4% Silber (Spot) 16,28 16,27 +0,1% +0,02 +2,2% Platin (Spot) 969,60 965,45 +0,4% +4,15 +7,3% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,8% +0,02 +15,3% ===

