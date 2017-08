Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.505,80 -0,05% +6,54% Stoxx50 3.116,24 -0,19% +3,51% DAX 12.257,17 -0,33% +6,76% FTSE 7.531,94 +0,27% +5,45% CAC 5.207,89 +0,09% +7,11% DJIA 22.112,91 +0,09% +11,89% S&P-500 2.478,88 +0,08% +10,72% Nasdaq-Comp. 6.378,95 +0,43% +18,50% Nasdaq-100 5.926,95 +0,46% +21,86% Nikkei-225 20.055,89 +0,52% +4,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,35 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,81 49,58 -1,6% -0,77 -14,4% Brent/ICE 51,70 52,42 -1,4% -0,72 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,98 1.258,83 +0,0% +0,15 +9,3% Silber (Spot) 16,25 16,27 -0,1% -0,01 +2,1% Platin (Spot) 968,60 965,45 +0,3% +3,15 +7,2% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,9% +0,03 +15,4%

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen legen am Montagmittag New Yorker Zeit leicht zu, auch wenn sie nicht an die starke Entwicklung vom Freitag anknüpfen können, als überraschend solide US-Arbeitsmarktdaten den Kursen auf die Sprünge halfen. Die Aktien von NxStage Medical springen um gut 28 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass Fresenius Medical das US-Medizintechnikunternehmen kaufen wird. Tesla-Aktien zeigen sich etwas leichter. Die geplante Emission von Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar lastet etwas auf der Aktie. Die Tyson-Foods-Aktie steigt um 4,9 Prozent, nachdem der Fleischproduzent gute Quartalszahlen vorgelegt hat. Aktien von Rüstungsunternehmen profitieren nur teilweise davon, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Wochenende seine Sanktionen gegen Nordkorea verschärft hat. Boeing gewinnen 0,9 Prozent, doch Lockheed Martin zeigen sich kaum verändert. Am Devisenmarkt gibt der Dollar einen Teil der Gewinne ab, die er am Freitag in Reaktion auf die guten Arbeitsmarktdaten und Zinserhöhungsspekulationen eingefahren hat. Der Goldpreis und die Kurse der US-Anleihen haben derweil leicht ins Plus gedreht, bewegen sich aber nur wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fällt um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent. Mit den Ölpreisen geht es deutlich nach unten. Marktteilnehmer machen dafür das hartnäckig fortbestehende Überangebot verantwortlich. Ein auf zwei Tage anberaumtes Treffen in Abu Dhabi soll sich mit der Förderdisziplin der Ölländer beschäftigen, doch zeigen sich die Marktteilnehmer skeptisch über die Erfolgsaussichten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der wieder etwas festere Euro und Gewinnmitnahmen haben Europas Börsen am Montag belastet. In dem eher negativen Umfeld fielen Rohstoffwerte mit einem Plus von 1,6 Prozent auf. Auslöser war ein kräftiger Anstieg der Eisenerzpreise auf ein Viermonatshoch. Daraufhin ging es für BHP um 2,3 Prozent nach oben und für Rio Tinto um 2,6 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) verloren 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Übernahme des Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmens NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro bekanntgegeben hatte. Der Kauf wurde von Händlern als "teuer" eingestuft. Positiv für SGL Carbon werteten Händler die Absicht, das Joint Venture mit BMW komplett zu übernehmen. SGL zogen um 7 Prozent an. Bei PostNL kam der Ausblick für das Expressgeschäft nicht gut an, die Aktie verlor 5,1 Prozent. Carl Zeiss Meditec hat laut den Analysten von Berenberg solide Geschäftszahlen vorgelegt, im Handel war von etwas unter den Konsenserwartungen ausgefallen Zahlen die Rede. Die Jahresziele hat das Unternehmen aber bekräftigt. Die Aktie sank um 0,2 Prozent. Xing gewannen dagegen 3,6 Prozent nach dem Ausweis der Quartalszahlen. Hypoport hatte seine jüngst bereits umrissenen Geschäftszahlen und Ziele bestätigt. Der Kurs stieg um 5,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 -0,05% 1,1790 1,1759 +12,1% EUR/JPY 130,57 +0,04% 130,51 130,30 +6,2% EUR/CHF 1,1470 +0,09% 1,1460 1,1431 +7,1% EUR/GBP 0,9051 +0,24% 0,9029 1,1089 +6,2% USD/JPY 110,80 +0,09% 110,70 110,81 -5,2% GBP/USD 1,3020 -0,29% 1,3058 1,3040 +5,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag verhalf den asiatischen Börsen zu einem positiven Wochenstart. Die Aufwertung des Dollar stützte die Märkte der Region zusätzlich. So führten in Tokio Exportwerte und dank gestiegener Renditen auch Finanzwerte das Feld der Gewinner an. In Japan lieferte auch die Berichtsperiode Kaufargumente. Denn im abgelaufenen Quartal haben japanische Unternehmen im Schnitt 33 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. In Australien verliehen gute heimische Arbeitsmarktdaten etwas Rückenwind. Minenwerte profitierten von gestiegenen Rohstoffpreisen, auch hier stützten die höheren Renditen die Finanzwerte, weil höhere Zinsen das klassische Bankengeschäft lukrativer machen. In Hongkong zog das Schwergewicht Tencent um 3,0 Prozent auf ein Rekordhoch an. Der Telekommunikationskonzern profitierte unverändert vom 44-prozentigen Jahreswachstum der Erlöse in China mit mobilen Spieleanwendungen. Außerdem erhöhten die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel. In Tokio gewannen Toyota Motor 2 Prozent. Der Automobilkonzern hatte am Freitag nach Börsenschluss Erstquartalszahlen vorgelegt. Beflügelt von guten Verkäufen in Japan hatte das Unternehmen den Umsatz deutlich gesteigert. Zudem will Toyota zusammen mit Mazda in den USA eine Produktionsstätte für 1,6 Milliarden US-Dollar errichten. Mazda verteuerten sich um 1,4 Prozent. Toshiba kletterten um 5,9 Prozent, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, dass Wirtschaftsprüfer den Finanzbericht des kriselnden Elektronikkonzerns abschließen wollen. Damit kann der Konzern die Frist der Börse bis Donnerstag zur Offenlegung des Geschäftsberichts wohl einhalten. Überzeugende Absatzzahlen des Gemeinschaftsunternehmens mit BMW ließen Brilliance um weitere 2,2 Prozent auf ein neues Rekordhoch klettern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Alstria Office erhöht nach erstem Halbjahr Prognose 2017

Der Immobilienkonzern Alstria Office hat im ersten Halbjahr wegen eines Bewertungsgewinns einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Das operative Ergebnis (FFO) ging trotz niedrigerer Mietumsätze nur leicht zurück. Für das Gesamtjahr wird die im MDAX notierte Gesellschaft dank erfolgreicher Vermietungen und der Erstkonsolidierung von neu erworbenen Immobilien zuversichtlicher und hebt die Prognose an.

Großaktionär Busch erhöht Druck auf Pfeiffer Vacuum

Die Busch-Gruppe strebt weiterhin mehr Einfluss beim Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum an und hat offenbar auch gewissen Erfolg. Der Großaktionär, der seinen Wettbewerber auch gerne schlucken wollte, stellte nun den Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Dort soll über die ebenfalls geforderte Abberufung des Aufsichtsratschefs Michael Oltmanns abgestimmt werden, wie die Busch-Gruppe mitteilte. Dieser gibt dem Druck offenbar nach: Oltmanns stellt sein Amt zur Verfügung, wie Pfeiffer in einer knappen Mitteilung bekanntgab.

Autozulieferer SHW übernimmt Elektro-Spezialisten Lust Hybrid-Technik

Der Automobilzulieferer SHW verstärkt sich im Bereich der Elektromobilität. Über die Tochter SHW Automotive übernimmt der Konzern die Lust Hybrid-Technik GmbH, einen Auftragsfertiger elektronischer Baugruppen. Einen Kaufpreis nannte SHW nicht.

BDL: Deutsche Fluggesellschaften verlieren Marktanteile

er Luftverkehr in Deutschland boomt und auf den ersten Blick sehen die Zuwächse bei Passagier- und Frachtzahlen im ersten Halbjahr gut aus. Größter Wachstumstreiber sind jedoch die Low-Cost-Airlines. Und die deutschen Fluggesellschaften und Flughäfen verlieren weiter Marktanteile an die ausländische Konkurrenz, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft berichtet. Damit setze sich eine Tendenz der vergangenen Jahre fort.

Renault unterzeichnet Vertrag zur Produktion von 300.000 Autos im Iran

Der französische Autokonzern Renault wird künftig auch im Iran Autos bauen. Renault-Vize Thierry Bolloré unterzeichnete einen Vertrag über die Produktion von 300.000 Autos pro Jahr. Investiert werden sollen 660 Millionen Euro.

Netflix kauft erstmals zu - den Comic-Verlag Millarworld

Der Streaminganbieter Netflix hat zum ersten Mal in seiner 20jährigen Geschichte einen Zukauf getätigt. Übernommen wird der Comic-Verlag Millarworld. Angaben zum Preis machte Netflix nicht.

Tesla legt Schuldverschreibungen für 1,5 Milliarden Dollar auf

Der Elektroautobauer Tesla legt nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar auf. Weitere Details der Emission stünden noch nicht fest, teilte das Unternehmen mit, das vor wenigen Tagen mit der Auslieferung des Mittelklassewagens Model 3 begonnen hat. Die Mittel will Tesla zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine Zwecke verwenden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.