Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

CDU und CSU gehen selbstbewusst in die heiße Wahlkampfphase

Sieben Wochen vor der Bundestagswahl gibt sich die CDU siegessicher. "Die Ausgangslage für die Union ist gut", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. Je nach Institut lägen CDU und CSU bei 40 Prozent und damit deutlich vor der SPD. "Gleichzeitig sind rund 70 Prozent der Bürger in unserem Land mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden." In den Augen der Menschen gelte die Kanzlerin zudem als stärkere Führungspersönlichkeit, als sympathisch und standhaft, "und natürlich werden wir damit auch werben."

Niedersachsen wählt am 15. Oktober

Niedersachsen wählt am 15. Oktober einen neuen Landtag. Diesen Termin gab der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil am Montag bekannt. Die Parteien im Landtag hätten sich entsprechend geeinigt, erklärte der SPD-Politiker. Der Termin sei rechtssicher und gleichzeitig der frühest mögliche Zeitpunkt für vorgezogene Neuwahlen.

Bundesregierung: Haltung zur Krim ist unverändert

Nach der Bezeichnung der Krim als "dauerhaftes Provisorium" durch FDP-Chef Christian Lindner hat die Bundesregierung ihre Haltung zu der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel bekräftigt. "Russland hat mit der Annexion Völkerrecht gebrochen und die europäische Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg in Frage gestellt", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag. Die Haltung der Bundesregierung und der gesamten EU sei "völlig eindeutig und unverändert".

CDU kritisiert Weils Verhalten in Sachen VW-Rede

Die CDU Deutschlands hat die Abstimmung einer Rede des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) mit dem VW-Konzern kritisiert. Er könne nicht nachvollziehen, dass Weil so gehandelt habe, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. "Trotz der Verbindung - man kann auch dafür sprechen -, dass Niedersachsen bei Volkswagen engagiert ist, sollte man als Ministerpräsident, wenn man im Landtag spricht, sehr genau trennen können. Und das ist offensichtlich nicht geschehen", sagte Tauber.

Ermittlungen gegen deutsche Landwirte im Fipronil-Skandal

Im Skandal um mit Fipronil belastete Eier wird nun auch die deutsche Justiz aktiv. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Oldenburg erklärte am Montag, dass Ermittlungsverfahren gegen niedersächsische Landwirte eingeleitet worden seien. Es gehe um den Verdacht, gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz verstoßen zu haben.

EZB: Eurosystem fährt Käufe deutlich hoch

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 4. August wieder deutlich hochgefahren. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 14,134 (Vorwoche: 10,886) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 11,998 (9,686) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,538 (0,787) Milliarden Euro.

EZB: Eurosystem kauft im Juli Anleihen für 60 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihr Kaufziel im Juli erreicht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarben sie Wertpapiere für insgesamt 60,434 Milliarden Euro. Im Juni waren es 62,394 Milliarden gewesen und im Mai 62,532 Milliarden. Zielvolumen des Programms sind monatlich 60 Milliarden Euro. Allerdings passen die Zentralbanken ihre Ankäufe dem Umsatzvolumen an, um Marktverzerrungen möglichst zu begrenzen.

Datenschutzbeauftragter befürchtet Überwachung der Bürger in Ungarn

Der ungarische Datenschutzbeauftragte Attila Peterfalvi hat die Pläne der rechtskonservativen Regierung zur Einrichtung eines zentralen Personenregisters in seinem Land scharf kritisiert. Peterfalvi sagte dem ungarischen Sender "Klubradio", die geplante Datenbank bedrohe die Bürgerrechte in Ungarn. Das Parlament beriet Ende Juli über eine Gesetzesvorlage der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, die eine Datenbank einrichten will, auf der die Personendaten aller ungarischer Behörden zusammengefasst sind.

Slowakische Euroskeptiker verlassen Regierungsbündnis

Regierungskrise in der Slowakei: Die rechte Slowakische Nationalpartei (SNS) hat am Montag die Koalition mit den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Robert Fico aufgekündigt. Seine Partei verlasse das Regierungsbündnis, um die "Regeln innerhalb der Koalition" anzupassen, erklärte SNS-Chef Andrej Danko. Er wolle das Vertrauen zwischen den Bündnispartnern wiederherstellen sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen. Danko erklärte, er sei offen für Gespräche.

USA, Japan und Australien kritisieren China im Inselstreit

Im Konflikt um Gebiete im Südchinesischen Meer haben die USA, Japan und Australien die Regierung in Peking scharf kritisiert. In einer am Montag in Manila veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Außenminister bemängelten die drei Staaten, dass China ohne Unterlass künstliche Inseln aufschütte, auf denen Kampfflugzeuge und anderes militärisches Gerät stationiert werden könnten. Sie kritisierten die fortlaufende "Landgewinnung", "den Bau von Außenposten" sowie die "Militarisierung" der Region.

Behörden: IS und Taliban verübten gemeinsamen Angriff auf afghanisches Dorf

In einer seltenen gemeinsamen Aktion haben die radikalislamischen Taliban und IS-Extremisten in Afghanistan offiziellen Angaben zufolge einen Angriff auf ein Dorf verübt und dabei dutzende Zivilisten getötet. Bei dem Angriff auf ein mehrheitlich schiitisches Dorf in der nördlichen Provinz Sar-e-Pul seien am Samstag mehr als 50 Menschen getötet worden, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs.

Südafrikas Parlament entscheidet in geheimer Abstimmung über Zumas Abwahl

Das südafrikanische Parlament entscheidet am Dienstag in geheimer Abstimmung über einen Misstrauensantrag gegen den Staatschef Jacob Zuma. Das gab Parlamentspräsidentin Baleka Mbete von der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) am Montag bekannt. Dass die Abstimmung geheim ist, könnte einige ANC-Abgeordnete zu einem Votum gegen den Staatschef und Parteivorsitzenden veranlassen. Experten rechneten aber nicht mit Zumas Abwahl.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 13:07 ET (17:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.