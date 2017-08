Mannheimer Morgen zu den EU-Plänen für mehr Elektromobilität Überschrift: Ohne Quote, aber mit Druck Die Klarstellung der Europäischen Kommission ist unmissverständlich. Es wird keine Verkaufsquoten für Elektro-Autos geben. Gut, das haben wir verstanden. Aber was dann? Die ersten Mitgliedstaaten wenden sich bereits vom Verbrennungsmotor ab, wollen Diesel und Benziner nicht mehr auf ihren Straßen sehen. Es ist nicht erkennbar, dass die großen Hersteller darauf vorbereitet sind. Seit langem moniert die Verwaltung der Gemeinschaft, dass ein Netz mit Ladestationen fehlt - eine der Grundvoraussetzungen, um Käufer zum Umstieg auf einen modernen Antrieb zu bewegen. Nichts hat sich getan. Schon vor Jahren hieß es in Brüssel, dass allein in Deutschland mehrere tausend âEURzTankstellen' für E-Autos fehlen. Die Zuwachsraten sind für eine Wende auf den Straßen zu gering. Was bleibt, sind große Zweifel, ob es nicht eben doch des politischen Drucks bedarf, um erkennbare Erfolge beim Klimaschutz und in Sachen saubere Atemluft zu erreichen. Natürlich wäre eine Verkaufsquote kein geeignetes Instrument, weil die EU kein Recht hat, derart tief in einen freien Markt einzugreifen. Aber ohne Vorgaben wird es keine Änderungen geben, so dringend diese auch nötig sind. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

