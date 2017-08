Die bei den Grünen ausgetretene Landtagsabgeordnete Elke Twesten ist jetzt CDU-Mitglied und gehört von nun an der CDU-Landtagsfraktion an. Damit hat Rot-Grün in Niedersachsen seine knappe Einstimmen-Mehrheit verloren.

Die bei den Grünen ausgetretene Landtagsabgeordnete Elke Twesten ist jetzt CDU-Mitglied. Sie wurde am Montag vom CDU-Kreisverband Rotenburg/Wümme aufgenommen. "Dem Begehren Twestens nach Mitgliedschaft hat der Kreisvorstand einstimmig zugestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...