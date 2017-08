Köln (ots) - Schlagersängerin Vanessa Mai (25) ist absolut kein Fan von Stadion-Konzerten - ganz im Gegensatz zu ihren Schlager-Kolleginnen Andrea Berg oder Helene Fischer, die regelmäßig in Stadien auftreten. "Um Gottes Willen. So etwas plane ich erst gar nicht", sagte Mai in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Fünfmal hintereinander in einer Arena aufzutreten wie Helene Fischer im Oktober in Köln sei schon gar nicht ihr Ding. "Für mich wäre das nichts. Jeder Auftritt sollte etwas Besonderes sein." Selbst beim Heimspiel in ihrer schwäbischen Heimat Backnang machte Mai am vergangenen Wochenende keine Ausnahme: Für die seit Wochen ausverkaufte Sommer-Party gab es trotz Wunsch vieler Fans kein Zusatz-Konzert - dort singt Mai erst in einem Jahr wieder. Eine klare Absage erteilt Mai auch einem Auftritt in der RTL-Serie "Dschungelcamp", obwohl daran schon viele Schlagersänger teilgenommen haben. "Klares Nein. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte." Eine Rolle im Fernsehkrimi "Tatort" würde sie dagegen reizen: "Da würde ich gerne mal mitmachen."



