NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Langlaufende Papiere machten minimale Verluste wett und drehten leicht ins Plus. Händler sprachen von einem ruhigen Sommergeschäft. Das Handelsvolumen sei sehr niedrig.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,351 Prozent. Fünfjährige Papiere verharrten bei 100 9/32 Punkte. Sie rentierten bei 1,812 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,257 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 4/32 Punkte auf 103 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,835 Prozent./la/he

AXC0227 2017-08-07/21:22