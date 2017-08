HSBC hebt Deutz auf 'Buy' - Ziel 7,70 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,80 auf 7,70 Euro angehoben. Das Erholungspotenzial des Motorenbauers werde verkannt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Das erste Halbjahr habe im Bereich Compact Engines bei Profitabilität und Volumina Besserung gezeigt.

Deutsche Bank hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein neues Ziel von 16 Euro genannt. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend bei der Wirkstoffentwicklung, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend. Seine Gewinnschätzungen hob er für die Jahre ab 2018 um 10 bis 70 Prozent an - auch wegen des wertversprechenden Zukaufs von Aptuit.

DZ Bank hebt FMC auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 91 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Zukaufs und nach den jüngsten Geschäftszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 86 auf 91 Euro angehoben. Die Übernahme des US-Unternehmens NxStage Medical erscheine sinnvoll, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, aber fundamental bleibe der Dialyseanbieter auf Kurs. Die jüngste Kursschwäche erscheine übertrieben.

Deutsche Bank senkt Adidas auf 'Hold' und hebt Ziel auf 210 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 Euro angehoben. Die vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Sportartikelherstellers hätten auf beeindruckende Weise gezeigt, dass es noch Spielraum nach oben für die Bilanzkennziffern gebe, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Montag. Daher habe er das Kursziel leicht angehoben. Doch hätten die Aktien inzwischen einen starken Lauf hinter sich und seien seit seiner Hochstufung vor fast zwei Jahren um 120 Prozent gestiegen. Wegen mangelnder Kurstreiber stufte er das Papier daher ab.

Jefferies senkt Volkswagen Vz. auf 'Hold' und Ziel auf 145 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 145 Euro gesenkt. Die kurzfristigen Gewinnaussichten für den Wolfsburger Autokonzern blieben zwar günstig, doch die Berechenbarkeit der Geschäftspolitik sei gering, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie zu deutschen Autobauern vom Montag.

Berenberg hebt Gea Group auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Gea Group angesichts des Einstiegs des belgischen Investors Albert Frère und der Desmarais-Familie von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 38 Euro angehoben. Die Nachricht dürfte die Investoren von der jüngsten Debatte um die derzeitige Gewinnentwicklung ablenken, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer Studie vom Montag. Die neuen Investoren seien als aktiv, aber nicht als aktivistisch einzustufen.

UBS hebt Wacker Chemie auf 'Neutral' und Ziel auf 110 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 110 Euro angehoben. Die Sorgen rund um Polysilizium hätten sich bei dem Spezialchemiekonzern bislang nicht bewahrheitet, begründete Analyst Patrick Rafaisz das bessere Votum in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dem Rohstoff für Halbleiter und Solarzellen bleibe robust. So sei die Solarnachfrage in China deutlich stärker als bisher gedacht.

Berenberg startet Vapiano mit 'Buy' - Ziel 27 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Vapiano mit "Buy" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fast-Casual-Restaurants, vor allem jene mit italienischer Küche, seien voll im Trend, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer Studie vom Montag. Er sieht für die global ausgerichtete Restaurantkette bedeutende Marktchancen und einen beschleunigten Expansionskurs.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 20,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,80 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Konsolidierungsfantasie für das US-Geschäft des Telekomkonzerns sei geschrumpft, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Montag. Er bleibe aber dennoch aus vielerlei Gründen positiv für die Aktie und die Zukunft von T-Mobile US gestimmt. Das höhere Kursziel begründete er mit der nun auf 2018 basierenden Bewertung.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Allianz auf 215 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Allianz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 195 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob der Versicherer in allen Geschäftsbereichen auf Hochtouren laufen, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts. Die allgemeinen Schätzungen seien zu niedrig.

Jefferies senkt Ziel für Daimler auf 51 Euro - 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler von 56 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz der schwachen Aktienkursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe er bei seinem Anlageurteil, da er nach wie vor Sorge habe wegen des Auseinanderlaufens der moderaten Barmittel-Generierung auf der einen Seite und einer hohen Dividendenzahlung sowie ambitionierten Investitionen in Zukunftstechnologien für Autos auf der anderen Seite, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie zu deutschen Autobauern vom Montag.

