NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat zu Wochenbeginn den neunten Rekordtag in Folge hingelegt. Der US-Leitindex erreichte am Montag bei 22 121,15 Punkten eine Bestmarke und profitierte damit weiterhin vom für Aktien günstigen Umfeld aus geringer Inflation, niedrigen Zinsen und erfreulich guten Unternehmenszahlen. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,12 Prozent auf 22 118,42 Punkte zu Buche. Am Freitag hatten zudem robuste Arbeitsmarktdaten der Wall Street neue Impulse gegeben.

Der breit gefasste S&P-500-Index stieg zu Wochenbeginn um 0,16 Prozent auf 2480,91 Punkte. Die Technologiewerte an der Nasdaq legten etwas deutlicher zu. So gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 0,59 Prozent auf 5934,73 Zähler./la/he

