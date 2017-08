Mit einer beträchtlichen Gebührenerhöhung für einen Teil ihrer Geschäftskunden reagiert die Deutsche Bank laut eines Zeitungsberichts auf die niedrigen Zinsen. So sollen selbständige Unternehmer, die bislang noch von den Vorzügen eines kostenlosen "Business Aktiv-Konto" profitieren, von Oktober an ein Entgelt in Höhe von 8,90 Euro im Monat zahlen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Auf das Jahr gerechnet würden sich die Kosten damit auf mehr als 100 Euro summieren. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte der Zeitung, dass auch bislang nur jene Kunden keine Grundgebühr bezahlen müssten, auf deren Konto im Monatsschnitt mindestens 5.000 Euro liegen. Branchenkenner rechnen laut der SZ damit, dass zumindest einige Tausend, eher aber wohl einige Zehntausend Kunden von der Änderung betroffen sein könnten. Die Deutsche Bank machte auf Anfrage keine Angaben, um wie viele Betroffene es sich handelt.