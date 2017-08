Ifo-Chef warnt vor "massiven Konflikten" in Europa. Als Auslöser gilt die Wirtschaftssituation in Italien. Aber auch die Bilanz des Club Med sieht verheerend aus. Länder überleben nur noch am Tropf der EZB und Target. Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat mit Blick auf das Krisenland Italien vor "massiven politischen Konflikten" in Europa gewarnt. "Man kann das Land mit Staatsanleihenkäufen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...