Anmoderationsvorschlag: Was ist dies, wo finde ich das und wie alt ist eigentlich die oder der? - Wenn wir eine Frage haben, werden heute nicht mehr dicke Bücher gewälzt, sondern man fragt einfach sein Smartphone. Dank "Ok Google" kann man im Auto sogar getrost die Hände am Steuer lassen, wenn man im Telefon nach dem richtigen Weg suchen will oder jemanden anrufen möchte. Und jetzt geht Google noch einen riesen Schritt weiter: Google Home, ein sprachgesteuerter Lautsprecher mit dem Google Assistant, beantwortet ab sofort (8.8.) Ihre Fragen, ohne dass Sie Ihr Smartphone brauchen. Was er noch alles kann, weiß meine Kollegin Helke Michael.



Sprecherin: Schon allein optisch macht der neue Google Home eine ganze Menge her: Er sieht eher nach einem Möbelstück aus als nach einem technischen Gerät. Technisch hat er natürlich einiges auf dem Kasten.



O-Ton 1 (Christian Witt, 10 Sek.): "Da haben Sie die Möglichkeit, einfach über Ihre Stimme Antworten von Google zu erhalten, Musik abzuspielen, sich im Alltag zu organisieren oder auch verschiedene Smart-Home-Geräte zuhause steuern zu können."



Sprecherin: Sagt Christian Witt von Google Deutschland. Das Ganze funktioniert wie beim Smartphone: Gestartet wird mit dem Kommando "Ok Google" oder "Hey Google" und dann können Sie fragen. Das Spannende dabei: Sie können Ihre Fragen auch so stellen wie in einer Unterhaltung.



O-Ton 2 (Christian Witt, 10 Sek.): "Beispielsweise können Sie fragen, wann Angela Merkel geboren wurde. Sie können danach fragen, wo sie geboren wurde und wie zum Beispiel ihr Ehemann heißt. Und Sie werden sehen, dass Sie sich eben nicht dauernd wieder auf Angela Merkel beziehen müssen."



Sprecherin: Dazu müssen Sie nicht mal besonders deutlich reden.



O-Ton 3 (Chistian Witt, 15 Sek.): "Mittlerweile ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich in der Lage sind, ganz normale Stimmen auch vollends zu erkennen. Sie müssen sich also nicht deutlich anstrengen, verschiedene Akzente werden verstanden oder auch Dialekte und können also relativ solide ganz normal mit dem Endgerät sprechen."



Sprecherin: Je mehr Sie sich mit ihm unterhalten, desto schneller lernt Ihr neuer Mitbewohner dazu. Der Google Home erkennt auch, wenn jemand anderes als Sie etwas von ihm will. Und er ist nicht nur smart - er kann sich auch wirklich hören lassen.



O-Ton 4 (Chistian Witt, 17 Sek.): "Der Klang für diesen kleinen Lautsprecher ist wirklich fantastisch! Wir haben verschiedene Lautsprecher unten verbaut, die in alle Richtungen abstrahlen. Und ich persönlich aktiviere meinen Musikkonsum über meine Stimme, indem ich einfach sage: 'Ok Google, spiel' meine Playlist am Morgen', und ich kann direkt darauf zugreifen. In HiFi-Qualität."



Sprecherin: Außerdem können Sie den Google Home mit anderen Geräten in Ihrem Zuhause vernetzen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Geräte mit Chromecast-Technologie, was sich leicht nachrüsten lässt. Und sollten Sie doch mal keine Lust auf Ihren Assistenten haben, schalten Sie ihn einfach ab.



Abmoderationsvorschlag: Den intelligenten und gutaussehenden Google Home können Sie sich ab sofort (8.8.) nach Hause holen. Er beantwortet nicht nur Ihre Fragen, sondern liest Ihnen auch Nachrichten vor, spielt Ihre Lieblingsmusik und schaltet für Sie auf Wunsch das Licht an oder aus. Zu haben ist er übrigens für 149 Euro. Alle Infos gibt's auch noch mal im Netz auf google.de.



