Die kommende Apfelsaison wird ein Drama werden, so schallt es wie ein Chor aus der Obstregion Hageland. Aufgrund des heftigen Frosts im Frühling zeigen die Schätzungen bis zu 80% weniger Äpfel als normal und der Schaden bei Birnen in Belgien ist auch hoch. Selbst in den benachbarten Ländern hat der Frost hart getroffen, wenngleich die Verluste etwas geringer zu sein scheinen....

