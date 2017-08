Aufgrund der Nachfrage von Unternehmen nach einfachen Cloud-Lösungen verzeichnet die Region ein starkes Wachstum

ZeroStack, Inc., der Entwickler von eigenständigen, betriebsinternen Cloud-Diensten verkündete heute, dass der Markt in Singapur zum globalen Hotspot für private Cloud-Lösungen geworden sei. Außerdem konnten sie seit dem letzten Quartal drei neue Kunden und drei neue Ökosystem-Partner für ihre globale Produktlinie gewinnen. Zu den Kunden gehört eines der größten Technologieunternehmen Singapurs sowie JTEC Enterprises, ein neues regionales MSP-Unternehmen. ZeroStacks neue Partner sind etablierte Unternehmen mit Sitz in Singapur und einer lokalen sowie regionalen Reichweite, zu der die Cloud-Spezialisten, PTC Systems und Sunway Pareto, gehören.

"Mit ZeroStacks einzigartiger betriebsinterner Cloud-Lösung bauen wir auf ein Ökosystem von Partnern und einen Vertriebskanal auf, die uns helfen, sowohl über MSPs (Managed Service Providers) als auch direkt an Unternehmen zu liefern", sagte Joel Norton, Regional Manager Asia South bei ZeroStacks M5 Technologies. "Wir beobachten ein wachsendes Interesse an privaten Cloud-Diensten in Südasien, und wir fördern ZeroStacks Vision einer eigenständigen Cloud, um die Anforderungen dieses Marktes zu erfüllen bzw. sogar zu übertreffen."

"Das Ziel von JTEC ist es, branchenweit führender Anbieter für private/hybride betriebliche Cloud-Dienste zu werden. Durch ZeroStack können wir ein Komplettsystem anbieten, das mit allen betriebsinternen Cloud-Optionen ausgestattet ist", sagte Desmond Chong, Director und Gründer von JTEC Enterprise. "Unsere Kunden schätzen die hohe Geschäftsflexibilität und kostenwirksame Infrastruktur, die eine eigenständige private Cloud-Lösung bietet. ZeroStack spielt für unseren Unternehmenserfolg deshalb eine Schlüsselrolle."

"PTC Systems ist ein führender Integrator von IT-Systemen, der sich auf Lösungen für die Verwaltung von Firmendaten für Firmenkunden spezialisiert hat. Wir freuen uns, die besten Technologieanbieter als Partner an unserer Seite zu haben, um effektive Lösungen für unsere Kunden anbieten zu können", sagte S. S. Lim, Managing Director bei PTC Systems. "Nachdem wir uns einige betriebsinterne Cloud-Lösungen angesehen haben, entschieden wir uns letztendlich für ZeroStack, den Anbieter der besten Technologien ihrer Klasse, die mittels maschineller Lernfähigkeit die Qualifikationslücke schließen, die uns häufig bei unseren Stammkunden begegnen."

Sunway Pareto gehört als Wiederverkäufer privater Cloud-Lösungen in Südasien zur globalen Sunway Group. "ZeroStack nutzt für ihre eigenständige Cloud die maschinelle Lernfähigkeit. Aus diesem Grund können wir unseren Kunden robuste, dennoch einfache Cloud-Lösungen anbieten", sagte Eric Sng, CEO bei Sunway Pareto. "Unsere Kunden verlangen effektive private Cloud-Lösungen, und dank ZeroStack werden wir diese schon sehr anbieten können."

