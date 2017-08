Automatisierung für Fast-Track-Design, Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Cloud-basierten Data-Warehouse-Projekten bis zu 80 Prozent

WhereScape, der führende Anbieter von Dateninfrastruktur-Automatisierungssoftware, stellte heute WhereScape®-Automatisierung für Snowflake vor, ein Angebot, dass IT-Organisationen helfen soll, die Bereitstellung von Cloud-basierten Dateninfrastrukturprojekten zu beschleunigen. WhereScape präsentiert das neue Angebot in dieser Woche auf der TDWI Konferenz in Anaheim, Kalifornien.

Die WhereScape-Automatisierung für Snowflake automatisiert wichtige Entwicklungs- und Betriebsabläufe für Snowflake-Kunden basierend auf den nativen Funktionen, Assistenten und Best Practices von Snowflake und integriert Data-Warehouse-Modellierungsmethoden wie 3NF, Dimensional und Data Vault 2.0. Snowflake bietet Cloud-basierte Data Warehousing-Lösungen, die die Leistung, Elastizität, Skalierbarkeit, Parallelität und Einfachheit zur Verfügung stellen, um alle Daten der Organisation an einem Ort zu speichern und zu analysieren.

"Die Kombination von WhereScapes Data Warehouse-Automatisierungstools mit Snowflakes Service ohne Verwaltungsaufwand eignet sich hervorragend, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, mit agilem Data Warehousing erfolgreich zu sein", sagte Kent Granziano, hochrangiger technischer Verfechter von Snowflake. "Die WhereScape-Automatisierung für Snowflake ermöglicht es Unternehmen, Snowflake schneller und einfacher zu nutzen, indem sie das Design, den Aufbau und das Ausfüllen von Data Warehouse-Tabellen vereinfacht und automatisiert. Unsere Kunden profitieren von der mühelosen, einfachen Drag Drop-Oberfläche, mit der sie auf eine Quelldatenbank oder sogar flache Dateien zeigen und dann diese Daten ohne jegliche Kodierung direkt in Snowflake hochladen können! Das nennt man agil."

"Unsere Gesundheits- und Life-Sciences-Kunden verlassen sich auf uns, um makellose Marketing-Kampagnen auszuführen und Kundeneinblicke aus unseren vielen digitalen Plattformen zu bieten", sagte Peter Nilsson, Chief Technology Officer von Aptus Health. "Zu diesem Zweck nutzen wir die Fähigkeit von WhereScape, um unsere Design- und Implementierungsbemühungen zu erleichtern, während wir unser voll integriertes Warehouse auf Snowflake entwickeln. Die Tools von WhereScape sparen uns Tausende von Ingenieurstunden, fördern die Implementierungsgenauigkeit und beschleunigen unsere Bereitstellungszeit. Und da WhereScape nativ Snowflake unterstützt, können wir den generierten Code verwenden, ohne ihn an unsere Zielumgebung anpassen zu müssen. So können wir uns darauf konzentrieren, die Erkenntnisse zu generieren, die unser Geschäft vorantreiben werden."

Die WhereScape-Automatisierung für Snowflake beinhaltet:

WhereScape® 3D für Snowflake hilft IT-Teams, schnell und effektiv Vor-Ort-Planung, Modellierung und Design in Angriff zu nehmen, was erforderlich ist, um Snowflake schnell zu verwenden. WhereScape 3D Datenerfassungs- und Profiling-Tools ermöglichen es den Kunden, neue Datenquellen besser zu verstehen und die für Snowflake erstellte Automatisierung zu nutzen, um Prototypen bei Geschäftsbenutzern schnell aufzubauen, zu testen und zu iterieren.

WhereScape® RED für Snowflake, eine integrierte Entwicklungsumgebung, bietet IT-Teams die Möglichkeit, die Snowflake-Dateninfrastruktur schneller zu entwickeln, einzusetzen und zu betreiben. Dank integrierter Automatisierung auf der Basis von nativen Snowflake-Funktionen, Assistenten und Best Practices können Kunden die zeitintensive manuelle Kodierung bei der Entwicklung von Dateninfrastrukturen eliminieren. Fortschrittliche DevOps-Funktionen ermöglichen es Benutzern, schnell neue Umgebungen einzurichten, Änderungen kontinuierlich zu migrieren und die Datenverarbeitung in Snowflake zu betreiben alles mit Best Practices, die automatisch genutzt werden. WhereScape RED für Snowflake generiert und pflegt automatisch Benutzer und technische Unterlagen wie Datenverknüpfung, Trackback und Trackforward als zukünftige Referenz und entlastet IT-Teams somit zeitlich.

WhereScape® Data Vault Express™ für Snowflake, eine integrierte Kombination von WhereScape 3D und WhereScape RED, integriert mit Data Vault 2.0-spezifischen Fähigkeiten, ermöglicht es Teams, auf praktischere Art und Weise Data Vaults bereitzustellen.

"Ob groß oder klein, Organisationen von heute ringen mit der Strategie, Taktik und dem Timing der Verlagerung von Vor-Ort-Daten in die Cloud", sagte Matt Aslett, Forschungsdirektor von 451 Research. "Die Automatisierung von Datenverlagerungen und das Ausfüllen von Data Warehouse-Tabellen in der Cloud verspricht, die Übergangsphase für IT-Teams zu ebnen, und bietet mehr Zeit, um sich auf den Geschäftswert des Übergangs und die damit verbundenen analytischen Anwendungen zu konzentrieren."

"Die IT steht unter enormem Druck, Entscheidungsunterstützungsinformationen schneller als je zuvor zu liefern", sagte Mark Budzinski, CEO von WhereScape. "Da sich das Datenwachstum fast jedes Jahr verdoppelt, haben die Organisationen zunehmend das Gefühl, nicht genug Ressourcen und Zeit zu haben. Viele hoffen, dass die Cloud diese Herausforderungen bewältigen kann. Wir freuen uns darauf, Snowflake-Kunden zu helfen, ihre Übernahme einer Cloud-Strategie zu maximieren und ihre Verwendung von Snowflake schnell zu verfolgen, indem sie den Thrash und die versteckten Kosten für das Entwerfen, Entwickeln, Bereitstellen und Betreiben der Dateninfrastruktur angehen."

Mark Budzinski, CEO von WhereScape, und Jon Bock, Vice President für Produkt- und Partnermarketing für Snowflake Computing, diskutieren heute gemeinsam beim InsideAnalysis Radio Podcast um 15.00 Uhr ET das Angebot. Danach folgt ein tiefgreifender Deep Dive Webcast um 16.00 Uhr ET. Darüber hinaus ergreift Jason Laws, Vice President für Produktmanagement bei WhereScape, heute auf dem TDWI Leadership Summit um 14.15 Uhr PT das Wort.

Erfahren Sie mehr über WhereScape-Automatisierung für Snowflake hier

WhereScape InsideAnalyse Podcast und Deep Dive Webcast hier

Über WhereScape

WhereScape hilft IT- Organisationen aller Größenordnungen, die Automatisierung zu nutzen, um Dateninfrastrukturen schneller zu entwerfen, zu entwickeln, zu implementieren und zu betreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit verlassen sich auf WhereScape -Automatisierung zur Beseitigung von manueller Kodierung und anderen sich wiederholenden, zeitintensiven Aspekten von Dateninfrastrukturprojekten zur Bereitstellung von Data Warehouses, Vaults, Lakes und Marts in wenigen Tagen oder Wochen anstatt Monaten oder Jahren. WhereScape hat Büros in Portland, Oregon; Reading, Großbritannien; Auckland, Neu seeland; und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.wherescape.com

Alle hier aufgeführten Firmen- oder Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170807006122/de/

Contacts:

WhereScape

Ruth Armitage/Sarah Shkargi

wherescape@touchdownpr.com