Halle (ots) - Der Chemnitzer Extremismus-Forscher Prof. Eckhard Jesse warnt vor zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Rechts- und Linksextremisten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Mit Blick auf die wachsende Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Sachsen-Anhalt sagte Jesse: "Auch linke Gewalt wird zunehmen." Gewalt von rechts ziehe häufig Gewalt von links nach sich, daher werde die Konfrontation zwischen beiden Lagern stärker werden.



Nach Angaben des Verfassungsschutzes hat die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Sachsen-Anhalt einen neuen Höchststand erreicht. Die Sicherheitsbehörden registrierten im vergangenen Jahr 149 derartige Delikte. Gegenüber dem Vorjahr (109 Fälle) ist das ein Anstieg um fast ein Drittel. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2016 hervor, den Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag dem Kabinett vorlegen will. Demnach ist die Zahl rechter Straftaten insgesamt leicht gesunken, von 1 749 auf 1 660. Den Großteil (1 050) machen Propagandadelikte aus, etwa das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Auch Linksextremismus bereitet den Behörden zunehmend Sorgen, allerdings auf einem deutlich niedrigen Niveau. So verzeichnet der Bericht für das vorige Jahr 281 linksextreme Straftaten, gegenüber 230 im Vorjahr. Die Zahl linker Gewalttaten darunter ist demnach etwas zurückgegangen, von 58 auf 52.



