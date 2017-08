BERLIN (dpa-AFX) - Leiharbeit hat nach Zahlen der Bundesregierung im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Im Dezember 2016 gab es mit 993 000 fast eine Million Leiharbeitskräfte, 4,4 Prozent mehr als 2015. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vergleich zu 2013 sei das ein Anstieg um 16,4 Prozent. Und seit 2003 habe sich die Zahl sogar verdreifacht.

Der Anteil von Leiharbeitskräften an allen Beschäftigten ist den Angaben zufolge in Bremen und Thüringen besonders hoch. Während der Anteil bundesweit bei 2,7 Prozent liege, werde er in diesen Bundesländern mit 4,7 Prozent und 3,9 Prozent ausgewiesen, erläuterte der stellvertretende Vorsitzender der Linksfraktion, Klaus Ernst.

Der Durchschnittslohn in der Leiharbeit liegt bei gerade einmal 58 Prozent des allgemeinen Durchschnittslohn. 1816 Euro monatlicher Durchschnittslohn bei Leiharbeit stünden 3133 Euro bei Vollzeittätigkeit gegenüber./rm/DP/zb

