MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" über die Rolle des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in der Volkswagen-Affäre:

"Natürlich war es zu Beginn der VW-Großkrise noch schwerer als sonst, die Balance zu halten zwischen den Pflichten des Ministerpräsidenten Weil und den Pflichten des VW-Aufsichtsrats Weil. Wenn jedes Wort neue Ermittlungen auslösen kann, muss man jedes Wort noch sorgfältiger wägen und balancieren als sonst. Aber was soll das für ein Balancieren sein, wenn man sich an der einen Hand führen und in die andere eine redigierte Rede drücken lässt? Das ist kein Balanceakt, sondern VW-betreutes Regieren. Häme darüber kann sich die CDU aber sparen; sie ist scheinheilig. Die von ihr in Niedersachsen gestellten Regierungen haben es (in Zeiten, die für VW weniger angespannt waren) nicht anders gehalten; man saß miteinander im Schaumbad des VW-Erfolgs und seifte sich gegenseitig ein. ... Man kennt sich, man duzt sich. Das ist auf Landesebene so, das ist auf Bundesebene so. Es gilt der Satz des Prinzen Orlofsky aus der "Fledermaus": "'s ist mal bei mir so Sitte." Diese Sitte besagt hier, dass man dem Auto-Konzern in fast jeder Weise entgegenkommt. Der 'Fall Weil' ist nur eine besondere Ausprägung dieser Sitte in besonders turbulenten Zeiten."/zz/DP/tos

