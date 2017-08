NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" über den Atom-Streit mit Nordkorea:

"Was nun? Weder die USA noch andere Mächte oder die Uno haben eine Vorstellung davon, welche Folgen es haben würde, sollte Nordkorea nicht einlenken. Das heißt keine Vorstellung außer der einen, die sich eben niemand vorstellen will: nämlich ein Militärschlag der USA. Allein der Gedanke an eine bewaffnete Auseinandersetzung auf der Halbinsel, die sich zu einem Nuklearkrieg ausweiten kann, ist so entsetzlich, dass sich offenbar jede Planung verbietet. Auch die in Bezug auf die Behandlung von Flüchtlingsströmen oder die Versorgung von Millionen Obdachloser und Hungernder."/zz/DP/tos

AXC0011 2017-08-08/05:35