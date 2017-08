HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler will am Dienstag (8.00 Uhr) über seine Geschäfte im ersten Halbjahr informieren. Bereits vorab veröffentlichte Zahlen hatten Anleger des im MDax notierten Unternehmens eher enttäuscht. Danach hatte der wachsende Preisdruck der Autoindustrie den Gewinn des fränkischen Unternehmens in den ersten sechs Monaten deutlich geschmälert.

Bis Ende Juni war der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 780 Millionen Euro gesunken, wie der Schaeffler-Vorstand Mitte Juli auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Noch Ende Juni hatte eine Gewinnwarnung den Aktienkurs des Autozulieferers auf Talfahrt geschickt - und den vieler anderer Autozulieferer gleich mit./kts/DP/tos

ISIN DE0008467416 DE000SHA0159

AXC0016 2017-08-08/05:49