Die Fälschungsrichtlinie fristgerecht umzusetzen, ist für Pharmaunternehmen eine große Herausforderung. Erstens müssen sämtliche Prozesse entlang der Supply Chain angepasst werden. Zweitens verlangt die Umsetzung der Richtlinie hohe Investitionskosten für Bedarfe wie IT, Maschinen und Anlagen, aber auch zusätzliche Bedarfe an Verpackungsmaterialien und Personalressourcen. Eine Umfrage der auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierten Unternehmensberatung Inverto ergab, dass die Unternehmen hier mit Kosten in Millionenhöhe rechnen. Die Mehrheit (82 Prozent) der Teilnehmer - Pharmahersteller aus Deutschland und Österreich - arbeitet bereits an der Implementierung der Fälschungsrichtlinie. Die Pharmaindustrie ist demnach gut über die gesetzlichen Anforderungen informiert. 18 Prozent der befragten Unternehmen haben diese sogar schon vollständig realisiert.

Kosten in Millionenhöhe

Während des Umstellungsprozesses und auch darüber hinaus erwarten die Umfrageteilnehmer hohe Ausgaben. Insgesamt 51 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit Investitionskosten zwischen einer und fünf Mio. Euro; 12,5 Prozent gehen von zehn bis 100 Mio. Euro aus und 12,5 Prozent rechnen mit Kosten über 100 Mio. Euro. Lediglich 25 Prozent erwarten Investitionskosten unterhalb der Millionengrenze. Wie die Aufteilung der Investitionen aussieht, ist dabei noch nicht klar. Daniel Pawelka, Projektmanager bei der Octapharma, schätzt, dass in seinem Unternehmen zwei Drittel der Kosten in die Anschaffung neuer Hard- und Software sowie IT-Integrationen fließen und ein Drittel in neue Maschinen. Ein weiterer Teilnehmer der Studie, tätig als Head of Packaging Technology bei einem international produzierenden Pharmakonzern, schätzt hingegen, dass 80 Prozent der einmaligen Investitionskosten für Maschinen und 20 Prozent für die IT zu tätigen sind. Darüber hinaus rechnet sein Unternehmen mit jährlichen Folgekosten, wie Lizenzkosten, erhöhte Kosten für ...

