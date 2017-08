In den US-Techs und dem Index NASDAQ 100 steckt eine Menge an Erwartungen, umgemünzt in extrem hohe Bewertung. Wir haben dies hier thematisiert und empfehlen den Absicherungsput CE7AJD. Ebenso wie in den USA gibt es auch in Deutschland etliche extrem hoch bewertete Unternehmen. Dabei ist die Aktie von Rocket Internet in den vergangenen Jahren kollabiert. Dennoch liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...