Der deutsche Großanlagenbau ist Kummer gewohnt: Asien- und Russlandkrise zum Jahrtausendwechsel, Weltwirtschaftskrise 2009 und Energiewende haben über die vergangenen zwei Jahrzehnte ihre Spuren im Auftragseingang der Kraftwerks-, Metallurgie- und Chemieanlagenbauer hinterlassen. Zwischen 2008 und 2016 sank der Auftragseingang von 33 auf 19 Mrd. Euro. Doch ein Ergebnis der jüngsten Mitgliederumfrage verblüffte selbst Klaus Gottwald, den sturmerprobten Konjunkturexperten des Anlagenbauverbandes: Der sowieso schon hohe Wettbewerbsdruck wird in den kommenden drei Jahren noch einmal deutlich steigen - mehr als zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen rechnen mit wachsender Konkurrenz auf den Weltmärkten. Und diesmal sind im Gegensatz zur Situation vor acht Jahren nicht Unternehmen aus Südkorea die schärfsten Wettbewerber, nun buhlen vor allem Anlagenbauer aus China, Westeuropa und den USA um die Großprojekte.

Kostensenkungen, aber kein Befreiungsschlag

Dr. Christian Bruch, Vorstandsmitglied beim Technologiekonzern Linde, sieht vor allem den niedrigen Ölpreis und die politischen Konflikte im Nahen Osten als Hemmnisse für Investitionen in neue Anlagen. "Das hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren der Druck auf unsere Preise deutlich gestiegen ist", so Bruch. Anbieter wie der Münchner Anlagenbauer haben zwar bereits reagiert, indem sie die Kosten für Engineeringleistungen und die Beschaffung von Anlagenausrüstung zu reduzieren suchen, doch ein richtiger Befreiungsschlag ist der Branche bislang nicht gelungen.

Auf dem 5. Engineering Summit, zu dem sich Anfang Juli in Mannheim über 300 Führungskräfte des Anlagenbaus getroffen hatten, wurde deshalb ein ganzer Strauß an Maßnahmen diskutiert, mit dem die Anlagenbauer ihr Geschäft robuster aufstellen wollen. Dazu gehören neben effizienteren Engineeringprozessen und deren Digitalisierung auch eine Erweiterung des Geschäftsmodells um Services und strategische Partnerschaften im internationalen Geschäft.

Letztere bieten neben Kostensenkungen vor allem die Chance, Risiken besser zu verteilen. Wie wichtig diese sind, stellte Christian Elsholz, Direktor beim Beratungsunternehmen PWC fest: In einer aktuellen Studie haben die Marktforscher untersucht, welche Maßnahmen notwendig sind, um die EPC-Wettbewerbsfähigkeit des Großanlagenbaus zu stärken. So sind Kooperationen vor allem für die Abwicklung von Megaprojekten mehr denn je notwendig. Für Tom Blades, Vorstandsvorsitzender bei Bilfinger, werden strategische Partnerschaften auch deshalb immer wichtiger, weil die Auftraggeber zunehmend nicht mehr das Produkt, sondern dessen Eigenschaften definieren. Spezial-Know-how verortet Blades in Zukunft nicht mehr beim Betreiber oder Engineeringpartner, sondern beim Lösungsanbieter.

Strategische Partnerschaften weitgehend noch Fehlanzeige

Dennoch ziehen bislang nur 50 % der befragten Unternehmen strategische Partnerschaften überhaupt in Betracht. Ein kritischer Punkt, so Linde-Vorstand Christian Bruch, ist die Definition der Schnittstellen zwischen den Kooperationspartnern. Und 65 % der in der PWC-Studie Befragten empfinden die frühzeitige Einbindung des Kooperationspartners als Herausforderung.

