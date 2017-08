Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Es droht neuer Ärger für Volkswagen und Daimler. Die Finanzaufsicht Bafin untersucht, ob die Autokonzerne die Aktionäre über ihre Selbstanzeigen wegen möglicher Absprachen hätten informieren müssen. Bestätigt sich der Verdacht, drohen Schadensersatzklagen. (Handelsblatt S. 1)

BREXIT - Wenige Wochen vor der zweiten Runde in den Brexit-Verhandlungen verschärft sich der Streit über die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens nach dem EU-Austritt. "Ich bin erstaunt wegen des Mangels an Realismus in London", sagte der CDU-Europaabgeordnete und Brexit-Beauftragte der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Elmar Brok. Als "unwahrscheinlich" bezeichnete er, dass im Herbst wie von Großbritannien gewünscht die Gespräche über einen künftigen Handelsvertrag begonnen werden können. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger stellte klar, dass Großbritannien auch nach dem Austritt Ende März 2019 Zahlungsverpflichtungen erfüllen müsse. (SZ S. 1)

TEGEL - Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement setzt sich für den Erhalt des Berliner Innenstadtflughafens Tegel ein. Wie Clement sagte, ist er Mitglied einer Experten-Kommission, die der FDP-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Dienstag einberufen will. Aufgabe der Experten sei es, den Tegel-Weiterbetrieb zu prüfen und vorzubereiten. Clement wollte sich vor der ersten Sitzung nicht zu Details äußern. (Handelsblatt S. 9)

LEISTUNGSBILANZ - Der Leistungsbilanzüberschuss wächst und wächst. Eine Analyse zeigt: Das liegt weniger am schwachen Euro als an der deutschen Sparsamkeit - vor allem in den Unternehmen. (FAZ S. 16)

BUNDESBANK - Erstmals seit fast einem Jahr ist der Saldo der Deutschen Bundesbank im Target-Zahlungsverkehrssystem der Euro-Notenbanken leicht gesunken. Er betrug Ende Juli 857,5 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Montag auf ihrer Internetseite meldete. Einen Monat zuvor waren es gut 860 Milliarden Euro gewesen. Der Rückgang könnte eine gewisse Entspannung der Ungleichgewichte in der Eurozone andeuten. (FAZ S. 16)

STUDENTEN - Das Deutsche Studentenwerk fordert angesichts der geringer werdenden Zahl der BAföG-Empfänger ein Eingreifen der Politik: "Viele Studierende haben Angst, sich zu verschulden. Selbst wenn man dies für ungerechtfertigt hält, muss man sich damit auseinandersetzen." Laut der 21. Sozialerhebung des Studentenwerks gibt ein Viertel der Studenten an, BAföG-Schulden zu fürchten. Besonders stark ist die Angst bei Nichtakademikerkindern (37 Prozent). Die Beratungsstellen der Studentenwerke an den Hochschulen stellen fest, dass das BAföG sogar schlechter beleumundet ist als etwa Studienkredite. (Welt S. 1)

TARIFRUNDE - Die Metallarbeitgeber in NRW rüsten sich für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. In einem Gastbeitrag warnt Arndt Kirchhoff, Präsident von Metall NRW, die IG Metall davor, "die 'Arbeitszeitrosinen' aus dem Kuchen zu picken". Kirchhoff kritisiert die bislang von der Gewerkschaft skizzierten Ideen zu einer zeitweise abgesenkten Arbeitszeit als "wenig zukunftsweisend". (Rheinische Post)

SAMMELKLAGEN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) lehnt die Einführung von Verbraucher-Sammelklagen ab. "Unternehmen streben die rasche und rechtssichere Klärung der Rechtslage an. Das garantiert aber keines der bislang diskutierten Modelle kollektiven Rechtsschutzes", sagte der DIHK-Chefjustiziar Stephan Wernicke mit Blick auf die Pläne des Bundesjustizministeriums für die Einführung einer Musterfeststellungsklage. (Handelsblatt S. 6)

