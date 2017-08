RATIONAL AG: Überproportionales Wachstum im ersten Halbjahr 2017

Rational AG: Überproportionales Wachstum im ersten Halbjahr 2017

- Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 17 Prozent - EBIT-Marge währungsbereinigt 26 Prozent - Beide Segmente mit positiver Entwicklung - Wachstumsprognose erhöht

Landsberg am Lech, 8. August 2017. Nach dem sehr guten ersten Quartal 2017 konnte die Rational AG die erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit einem Umsatzwachstum von 12 Prozent im zweiten Quartal fortsetzen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 331,1 Millionen Euro erzielt (Vj. 283,1 Millionen Euro), das entspricht einer Steigerungsrate von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wachstumsträger Amerika und Asien Das Wachstum kam vor allem aus Amerika und Asien. Nordamerika wies bedingt durch eine positive Entwicklung im Flächengeschäft und im Geschäft mit Kettenkunden ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 40 Prozent aus. Auch in Lateinamerika hat der Umsatz mit einem Plus von 43 Prozent deutlich zugelegt. Zudem war die Region Asien mit einer Umsatzsteigerung von 21 Prozent, getragen durch gut laufendes Geschäft in China und Japan, ein Grund für das hohe Wachstum. In Europa (ohne Deutschland) trugen vor allem die südeuropäischen Märkte wie Spanien und Italien zum Umsatzplus von 11 Prozent bei. Im Heimatmarkt Deutschland konnte Rational nach sechs Monaten um 5 Prozent wachsen.

Beide Segmente mit positiver Entwicklung Das Segment Rational steigerte nach sechs Monaten den Umsatz um 17 Prozent auf 307,2 Millionen Euro (Vj. 263,4 Euro). Der Umsatz im Segment FRIMA erreichte nach sechs Monaten 24,7 Millionen Euro (Vj. 20,5 Millionen Euro) und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

EBIT-Marge währungsbereinigt 26 Prozent Im ersten Halbjahr erzielte Rational ein Bruttoergebnis vom Umsatz von 202,5 Millionen Euro (Vj. 175,5 Millionen Euro). Die Rohertragsmarge lag mit 61 Prozent (Vj. 62 Prozent) nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau. Die operativen Kosten sind proportional zum Umsatzwachstum auf 117,0 Millionen Euro angestiegen (Vj. 100,1 Millionen Euro). Daraus resultierte ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 83,8 Millionen Euro (Vj. 73,6 Millionen Euro) bei einer EBIT-Marge von 25 Prozent (Vj. 26 Prozent). Bereinigt um negative Einflüsse aus Umbewertungseffekten der Fremdwährungspositionen, vor allem durch die Abwertung des US-Dollars, erzielte Rational nach sechs Monaten eine EBIT-Marge von 26 Prozent (Vj. 27 Prozent).

109 neue Mitarbeiter im ersten Halbjahr Im ersten Halbjahr 2017 wurden 109 neue Mitarbeiter aufgebaut, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Damit stieg der Mitarbeiterstand auf 1.822.

Wachstumsprognose angehoben "Die große Mehrheit unserer Kunden sind mit den Produkten und Dienstleistungen so zufrieden, dass sie jederzeit wieder kaufen würden und dies auch Freunden und Kollegen empfehlen. Dies wurde uns durch das Feedback zur neuen Gerätegeneration einmal mehr bestätigt", erläutert Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational AG. "Aufgrund der guten Rahmenbedingungen insgesamt, dem soliden Geschäftsverlauf in den meisten Regionen und einigen Großaufträgen, insbesondere aus Nordamerika, erhöhen wir dementsprechend unsere Prognose für das Umsatzwachstum 2017 auf 11 bis13 Prozent", so Dr. Stadelmann. An der bisherigen Ergebnisprognose einer EBIT-Marge zwischen 26 Prozent und 27 Prozent hat der Vorstand der Rational AG festgehalten.

Überschattet wird diese gute Entwicklung allerdings vom Tod von Siegfried Meister, dem Firmengründer, Großaktionär und Aufsichtsratsvorsitzenden der Rational AG, am 28. Juli 2017. "Herrn Meister lag das Wohl seiner "Unternehmer im Unternehmen", wie er seine Mitarbeiter verstand, sehr am Herzen. Wir werden mit größtem Engagement sein Lebenswerk in seinem Sinne fortführen und sind dafür gut vorbereitet", so Dr. Peter Stadelmann.

Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold/Leiter Investor Relation Tel. +49 (0)8191 327-2209 [IMAGE] Fax +49 (0)8191 327-722209 [IMAGE] E-Mail: ir@rational-online.com www.rational-online.com

Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich Rational dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von Rational geleisteten Arbeit.

Angaben in Millionen Euro 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung in

2017 2016 Prozent Umsatzerlöse 331,1 283,1 +17 Bruttoergebnis vom Umsatz 202,5 175,5 +15 Rohertragsmarge in Prozent 61,2 62,0 - Ergebnis vor Zinsen und 83,8 73,6 +14 Steuern (EBIT) EBIT-Marge in Prozent 25,3 26,0 - Ergebnis nach Steuern 64,0 56,1 +14 Gewinn je Aktie (in EUR) 5,62 4,94 +14

Angaben in Millionen Euro 2. Quartal 2. Quartal Veränderung in

2017 2016 Prozent Umsatzerlöse 165,4 147,4 +12 Bruttoergebnis vom Umsatz 101,4 91,6 +11 Rohertragsmarge in Prozent 61,3 62,1 - Ergebnis vor Zinsen und 39,7 41,4 -4 Steuern (EBIT) EBIT-Marge in Prozent 24,0 28,1 - Ergebnis nach Steuern 30,3 31,7 -4 Gewinn je Aktie (in EUR) 2,66 2,78 -4

