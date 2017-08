Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag über 12.220 Punkten halten. Solange diese Marke nicht unterschritten wird, ist ein weiterer Kursanstieg bis zunächst etwa 12.400 Punkte möglich. Bricht der DAX aus dem fallenden Trendkanal im Tageschart nach oben aus, entscheidet sich bei 12.500 Punkten die weitere Richtung. Unter 12.500 Punkten bleibt der DAX aktuell noch short einzustufen.

Es bieten sich im oberen Trendkanalbereich Short-Positionen an, die etwas über dem Trendkanal bei 12.450 Punkten abgesichert werden. Kursziel bleibt zunächst mittelfristig weiterhin der Bereich um 12.000 Punkte, gefolgt von 11.800 Punkten am unteren Fibonacci-Fächer (Tageschart). Kurzfristig bieten sich Long-Positionen bei 12.220 Punkten an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage noch short.

DAX bei 12.260 Punkten, nachbörslich bei 12.250 Punkten.

Über 12.220 Punkten weiterer Hochlauf bis 12.400 Punkte möglich.

Long-Modus erst über 12.500 Punkten.

Starke Unterstützung bei rund 12.100 Punkten.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.500 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 32)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (07. August 2017): Bei 13,28% (Vortag 13,05%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist ...

