FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte es für den Dax auch am Dienstag zunächst etwas abwärts gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 12 233 Punkte. Bereits tags zuvor hatten die Anleger einige Gewinne mitgenommen, die sie seit dem guten Jobbericht der US-Amerikaner am Freitag erzielt hatten.

An der Wall Street hielt die Rekordrally im Dow Jones Industrial am Vorabend zwar an. Seit dem europäischen Handelsende trat der US-Markt aber per saldo auf der Stelle. In Asien ging es am Morgen zumeist leicht abwärts, nachdem Chinas Außenhandelsmotor im Juli etwas ins Stottern geraten ist.

In Deutschland stehen einmal mehr einige Quartalsberichte im Fokus. Aus dem Dax legt der Logistikkonzern Deutsche Post seine Ergebnisse vor./ag/das

