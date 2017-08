The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B042890 UNICR.BK AUS. 13-17 FLR63 BD00 BON EUR N

CA XFRA US097793AB95 BONANZA CREEK E.2021 BD00 BON USD N

CA XFRA US20367QAB32 COMMUNITY CH.FIN.12/19 BD00 BON USD N

CA 4I1M XFRA US718172BP33 PHILIP MORRIS INTL 2017 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1ZBEL0 UNICR.BK IR. 14/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010224337 SCHNEIDER ELECTRIC 05/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US277432AB66 EASTMAN CHEM. CO. 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US50075NAS36 MONDELEZ INTL 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US704549AM66 PEABODY ENERGY 12/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US880591DX73 TENNES.V.AUTH.05/35 PWR A BD01 BON USD N

CA XFRA US907818CX49 UNION PACIFIC 2037 BD01 BON USD N

CA XFRA US94106LAG41 WASTE MGMT(DEL.) 2029 BD01 BON USD N

CA XFRA US55342UAF12 MPT OPER.PARTN. 16/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1072628735 EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1273542867 VOLKSWAGEN LEASING 15/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2AE3 LB.HESS.-THR. INFL. 11/17 BD03 BON EUR N