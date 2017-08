The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0246171 UBS AG (SYD) 17/20 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0246213 VERIZON COMMS 2023 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0246221 VERIZON COMMS 2025 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0246239 VERIZON COMMS 2027 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A12T374 EYEMAXX REAL ESTATE AG 20 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0037388 UBS AG (SYD) 17/20 FLR BD01 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0037495 VERIZON COMMS 2023FLR MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CH0361533125 MUNICIPALI.FIN. 17-38 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UA97 DZ BANK IS.A775 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSM8 DZ BANK CLN E.9343 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LG15 DEKA STUFENZINS ANL 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QL0 NORDLB GELDM.FRN 23/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206REJ77 AT + T 17/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US045167EC30 ASIAN DEV. BK 17/27 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US373334KJ96 GEORGIA POWER 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US626717AJ13 MURPHY OIL 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US92343VEA89 VERIZON COMMS 2033 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8151EAE69 SESI LLC 17/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0800347501 ASIAN DEV. BK 12/27 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1572222526 EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1662406625 WORLD BK 17/20 MTN BD01 BON PLN N

CA ETLF XFRA DE000A2DQ7P3 ETFS ALL COMM.GO U.ETF DZ EQ00 EQU EUR Y

CA ETLE XFRA DE000A2DQ7Q1 ETFS L.D.A.C.EX-A.+L.G.DZ EQ00 EQU EUR Y

CA 0WI XFRA ES0184696013 MASMOVIL IBERCOM EO -,10 EQ00 EQU EUR N