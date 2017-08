FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.076 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.093 EUR